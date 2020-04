Samsung TV Plus étend son bouquet de chaînes gratuites

Les nouvelles chaînes gratuites Samsung TV Plus offrent des programmes thématiques consacrés entre autres au cinéma, au sport et au divertissement.

Le service de chaînes gratuites proposées sur les Smart TV Samsung se compose en France de 26 chaînes dédiées à l’actualité, au sport, ou encore au divertissement. Son catalogue est régulièrement mis à jour pour offrir de nouvelles chaînes aux utilisateurs.

Samsung TV Plus s’est récemment diversifié en matière de cinéma avec le lancement de 4 nouvelles chaînes gratuites Rakuten TV :

• Comédies – Rakuten TV : des films légers et amusants qui donnent le sourire.

• Films d’action – Rakuten TV : des films palpitants qui tiendront les téléspectateurs en haleine.

• Films dramatiques – Rakuten TV : des histoires bouleversantes, des personnages auxquels s’identifier.

• Spotlight – Rakuten TV : qu’est-ce qui fait la une cette semaine ? Des contenus exclusifs, originaux et des sélections de films.

Les chaînes Samsung TV Plus disponibles gratuitement sur les Smart TV Samsung

Samsung TV Plus offre un accès instantané à une programmation de haute qualité disponible sur plusieurs millions de Smart TV Samsung. Pour accéder à cette offre, il suffit d’une simple connexion Internet : aucun téléchargement, appareil supplémentaire ou carte de crédit ne sont nécessaires.

Ce service s’enrichit progressivement depuis son lancement en novembre 2019 et propose désormais 26 chaînes thématiques en France, parmi lesquelles : l’Atelier des Chefs, Coach Club, Euronews, Humanity, Luxe.tv, Motor Sport, MySurf, The Boat Show, leLIVE et les 4 nouvelles chaînes gratuites Rakuten TV.