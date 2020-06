Samsung Sero, un téléviseur rotatif conçu pour les accros de smartphone

Samsung l’avait annoncé lors du dernier CES de Las Vegas, il arrive enfin en boutique pour 1499 euros. Ce téléviseur rotatif unique de 43 pouces appelé le Sero semble sorti directement d’un rêve de fièvre millénaire : il peut être basculé entre une orientation horizontale ou verticale pour enfin regarder vos vidéos Snapchat et Tiktok préférées sur le plus grand écran possible. Samsung espère évidemment que cet engin plaira aux djeuns passant des heures à gober les vannes de leurs meilleurs amis sur les réseaux sociaux, à jouer à Candy Crush Saga et à parcourir Internet en quête de vidéos de chat.