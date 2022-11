Samsung propose l’application de sport en ligne Echelon Fit sur ses Smart TV

Samsung annonce l’arrivée sur ses Smart TV d’Echelon Fit, l’application de fitness en direct et à la demande. Grâce à ce partenariat international mis en place avec Echelon, qui démarre par le marché français, les possesseurs d’une Smart TV Samsung compatible 2 peuvent désormais suivre des cours dispensés sur la plateforme d’Echelon Fit par des coachs professionnels depuis leur domicile, en utilisant les produits connectés d’Echelon.

Une fois l’application Echelon Fit installée sur la Smart TV Samsung, il est possible d’y appairer facilement les appareils connectés Echelon en Bluetooth. Vélo, rameur ou encore tapis de course : l’entraînement peut alors commencer. La plateforme Echelon Fit offre un large choix de séances sportives disponibles 24h/24h et personnalisables (coach, durée, difficulté, activité, exercices, etc.), pour accompagner et encourager les utilisateurs dans leurs entraînements à domicile. Un tableau de bord leur permet de suivre leurs progrès au quotidien – l’application analysant en temps réel leurs performances – le nombre de calories brûlées par semaine, leur historique de cours, etc. Ils peuvent également échanger avec la communauté d’utilisateurs, et réaliser des défis sportifs.

Grâce à la fonction MultiView (vues multiples) de Samsung, les utilisateurs peuvent facilement suivre les instructions du coach sur le TV tout en suivant en direct le résumé de leurs performances, ou encore en écoutant une chaîne musicale. Une offre de réduction du prix de 10% est disponible sur le site samsung.com jusqu’au 17 novembre 2022 pour l’achat d’un TV Samsung, et jusqu’à 700€ de remise sur un équipement de sport Echelon avec 6 mois d’abonnement offert Echelon Fit.