Samsung profite des Oscars pour dévoiler son Galaxy Z Flip

Il devait être dévoilé ce mardi 11 février lors de l’event Unpacked du géant coréen à San Francisco, c’est finalement dans un clip en pleine cérémonie des Oscars que le Galaxy Flip a été présenté. Une soirée qui aura décidément mis la Corée du sud à l’honneur, vu le succès historique du film Parasite.

Avec son design tout droit inspiré des téléphones à clapet du début des années 2000, ce qui en rajeunira certains et réjouira nos poches de jeans, le Samsung Galaxy Z Flip confirme toutes les rumeurs à son sujet.

Il sera apparemment disponible dans deux coloris (noir et rose/violet), se plie grâce à son écran OLED flexible et propose un minuscule écran aux côtés du double module caméra, une fois refermé. Le clip promotionnel de Samsung insiste sur la possibilité d’utiliser le Galaxy Z Flip ouvert à 90 degrés sur une table. Pourquoi pas ? « Vous pouvez remarquer un petit pli au centre de l’écran principal, c’est une caractéristique naturelle de l’écran », précise Samsung dans son clip, par prudence. Il devrait par ailleurs embarquer un processeur Snapdragon 855+ et 8 Go de Ram.

Reste à voir si ce smartphone pliant sera encore une fois hors de prix et plus dévoilé pour faire parler de lui et porter l’image de la capacité d’innovation de la marque, ou bien pour vraiment se vendre en masse, et ainsi ringardiser définitivement le design classique du smartphone, et de l’iPhone.