Samsung présente sa nouvelle gamme de soin pour le linge Bespoke AI

Samsung dévoile sa nouvelle gamme pour le soin du linge. Avec ses nouveaux lave-linge et sèche-linge, la marque offre aux utilisateurs une toute nouvelle expérience de vie à la maison, en optimisant leur consommation d’eau, d’énergie et de lessive grâce à l’Intelligence Artificielle. Avec leur design élégant fidèle aux codes de la gamme Bespoke

et des technologies et fonctionnalités optimisées, ces deux modèles rejoignent la classe énergétique A. « En plus d’offrir le meilleur grade énergétique, nous proposons notamment une garantie de 20 ans sur une pièce essentielle, à savoir le moteur de nos lave-linge et sèche-linge, permettant ainsi aux clients d’utiliser leur appareil électroménager plus longtemps », explique Matthieu Lanier Directeur de la division électroménager de Samsung Electronics