Samsung lance son premier téléviseur OLED, le S95B

Samsung est l’un des meilleurs choix pour s’offrir une nouvelle télé. Mais la société s’est notamment tenue à l’écart des panneaux OLED. Samsung a plutôt choisi d’utiliser sa propre technologie QLED. Mais plus maintenant ! Samsung vient d’annoncer son premier téléviseur OLED.

Ce nouveau téléviseur OLED prend le nom de S95B (accrocheur, n’est-ce pas ?) et rejoint la gamme de téléviseurs existante de Samsung. La société promet que le panneau fonctionnera “bien au-delà de ce qui était disponible sur les téléviseurs OLED à ce jour”. C’est une affirmation audacieuse, d’autant plus que LG est le roi de l’OLED depuis un certain temps déjà.

Nous savons (évidemment) qu’un panneau OLED au pixel près alimente ce nouvel ensemble. Cela signifie que les pixels s’allument lorsqu’ils sont utilisés, puis s’éteignent à nouveau. C’est ce qui permet aux nouvelles télés d’afficher ces vrais noirs. Quant au cerveau du S95B, Samsung l’a emballé dans son Neural Quantum Processor 4K, le même de la gamme QLED.

Comme tous les téléviseurs Samsung, celui-ci exécute la plate-forme Tizen pour l’expérience de la télévision intelligente. Vous pouvez télécharger des applications, diffuser du contenu et vous connecter. Sur la nouvelle télé, vous remarquerez également le son de suivi des objets de Samsung et Dolby Atmos, pour le son surround. Bien sûr, vous souhaiterez généralement coupler votre nouveau téléviseur brillant avec un système surround. L’ensemble de la télé vous est ensuite présenté dans ce que Samsung appelle un design LaserSlim (ce qui signifie simplement qu’il est vraiment mince).

Étant donné que le S95B comprend le processeur quantique neuronal de Samsung, la nouvelle télé est dotée de fonctionnalités supplémentaires telles qu’un amplificateur de luminosité OLED et un mappage des couleurs perceptif. La société promet cette volonté de fournir des reflets plus brillants et plus précis et des couleurs plus réalistes et plus réalistes.

Vous pourrez vous offrir le nouveau S95B en deux tailles d’écran : 55 pouces et 65 pouces. Combien cela vous coûtera-t-il? La version 55 pouces coûtera 2199,99 $ et la version 65 pouces coûtera 2999,99 $. Nous n’avons pas encore de prix pour la France, mais gardez un œil sur Samsung pour les révéler. Cette nouvelle télé OLED sera disponible en avril.