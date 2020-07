Samsung lance sa première gamme de purificateurs d’air en France

Contrairement aux idées reçues, l’air des logements est cinq fois plus pollué que l’air extérieur. Les produits et objets de notre quotidien émettent en effet des composés organiques volatiles auxquels nous sommes exposés : produits ménagers, résidus de combustion de cuisson, tabac, acariens ou encore poussière. Les effets indésirables sur la santé sont d’autant plus importants que nous passons en moyenne 90% de la journée en intérieur (domicile, travail, transports, etc.).

C’rest pourquoi Samsung propose à son tour trois purificateurs capables d’éliminer jusqu’à 99,97% des particules les plus fines (0,3 μm – environ 20 fois plus fin qu’un cheveu) et des gaz dangereux comme le formaldéhyde.

Ces AX34, AX40 et AX60 sont équipés d’un système de filtration multicouche composé :

– D’un pré-filtre, dédié aux particules les plus grosses, comme les poussières domestiques ;

– D’un filtre désodorisant au charbon actif pour les composés organiques volatiles et les gaz les plus dangereux ; - D’un filtre ultrafin (HEPA) qui retient jusqu’à 99,7% des poussières les plus fines (0,3 μm)6. Les AX34, AX40 et AX60 sont capables de filtrer des surfaces de respectivement 34, 40 et 60 m2, avec un débit de 46 7m3 d’air par heure.

L’aspiration de l’air se faisant par l’avant, ces trois modèles fonctionnent parfaitement même lorsqu’ils sont placés contre le mur. Une fois filtré, l’air propre est redistribué dans la pièce de façon multidirectionnelle pour une répartition homogène.

Ces AX34, AX40 et AX60 intègrent différents capteurs qui analysent automatiquement la teneur en poussière, en particules fines et en gaz présents dans l’air en temps réel. En fonction des modèles, différents indicateurs renseignent les utilisateurs sur la qualité de l’air ambiant : témoin lumineux alternant entre bleu, vert, jaune et rouge, halo lumineux (technologie Clean Mood Lighting), lumière située au-dessus du purificateur.

L’ensemble de la gamme est doté d’un mode Automatique, qui adapte la puissance de filtration en fonction de la pureté de l’air pour maintenir une qualité optimale. En complément, le mode nuit fournit un flux d’air doux et silencieux. Les trois modèles peuvent également être programmés pour se mettre hors tension à l’heure souhaitée.

Purificateur d’air Samsung AX, à partir de 299 €