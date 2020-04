Samsung lance la Galaxy Tab S6 Lite avec un stylet S redessiné

Avec ses bordures étroites et un écran de 10,4 pouces, cette nouvelle tablette est un peu plus petite que la Galaxy Tab S6 de l’année dernière. Elle est également livrée avec le stylet S Pen, de sorte que vous pouvez transformer des notes manuscrites en texte dactylographié via Samsung Notes. Aussi précis qu’un stylo classique, le S Pen est doté de 4 096 points de pression, d’une pointe de 0,7mm et d’un temps de latence amélioré (26ms contre 58ms pour la version antérieure).

Cette fois, le stylet s’enclenche sur le côté de la tablette, tout comme sur l’iPad. Samsung prétend que cette bestiole vous fournira 13 heures de lecture vidéo. Elle devrait donc être idéale en multitâche, pour passer une journée de plaisir sur écran. Pour les appels vidéo; vous pouvez profiter de la caméra frontale 5 MP. Vous avez un 8 MP à l’arrière, aussi. Le son est fourni par AKG et Dolby Atmos. Les possesseurs de cette nouvelle tablette bénéficieront d’une offre exceptionnelle de 4 mois d’abonnement offerts au service YouTube Premium. Ils pourront ainsi profiter de leurs vidéos sans coupures publicitaires et en mode hors connexion, et auront également accès aux services YouTube Music et YouTube Kids. YouTube et Netflix sont par ailleurs préinstallés sur la Galaxy Tab S6 Lite.

Vous pourrez en acheter une en gris ou bleu à partir du 20 avril prochain. Elle est proposée avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.