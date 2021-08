Samsung Galaxy Z Fold 3, le plus puissant des smartphones pliables

Les téléphones pliables sont-ils l’avenir du smartphone ? Samsung semble le penser : son nouveau Galaxy Z Fold 3 est le troisième effort du fabricant de mobiles en termes de produit phare pliable.

Celui-ci ne réinvente pas la roue, ou plutôt le pliage. Vous obtenez le même écran de 6,2 pouces, plus le même grand écran de 7,6 pouces lorsque vous l’ouvrez, bien que plus lumineux qu’auparavant. Le trio d’objectifs 12 MP à l’arrière est également identique.

La nouveauté, c’est le Gorilla Glass Victus externe, ainsi qu’un film protecteur sur l’écran principal, ce qui le rend 80 % plus résistant que la couche de deuxième génération. Cela est soutenu par une charnière en aluminium plus résistante qui le rend bon pour 200.000 plis – plus que suffisant pour tout fan d’origami. Les astuces logicielles mises à jour devraient permettre un multitâche plus facile, tandis que la prise en charge du S Pen permet aux dessinateurs de tirer enfin le meilleur parti de tout cet écran (bien qu’il n’y ait nulle part où ranger le stylet après). Il comprend également la première caméra sous-écran de Samsung pour des selfies subreptices. Le Z Fold 3 devrait être expédié à compter du 27 août. Les prix commencent à 1799 € pour la version 256 Go, passant à 2099 € pour 512 Go, tous deux dotés d’une connectivité 5G.