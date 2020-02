Samsung Galaxy Z Flip vs Motorola Razr : le duel des smartphones pliables

L’année dernière, les smartphones pliables étaient en fait des combinés de taille normale qui se dépliaient façon tablettes. Qu’en est-il alors des smartphones qui se plient en de minuscules formats conviviaux ? C’est ce que nous voyons en ce moment, avec le lancement du Motorola Razr et du Galaxy Z Flip de Samsung. Les deux vous proposent un grand écran et un look élégant, mais se plient en deux pour le transport lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Ici, les similitudes sont évidentes, mais ces combinés abordent l’idée de manière particulièrement différente. Pour quel flip-smartphone craquer, si vous avez le budget ? Voici nos premières réflexions, et nous mettrons à jour cela avec un verdict final.

Conception: Flip ou flop ?

Le Motorola Razr a certainement le parfum de la nostalgie, recréant l’un des téléphones à clapet les plus appréciés de tous les temps en tant que smartphone à clapet moderne. Décision intelligente. Visuellement, au moins, le nouveau Razr semble tenir le choc, gardant l’esthétique classique tout en proposant un nouveau combiné inventif.

L’avant est presque entièrement consacré à l’écran. Replié, le Razr devient deux fois plus grand et deux fois plus épais. Il possède un écran externe plus petit pour les notifications et les selfies, et le téléphone affiche tout de même un poids considérable à 205 g.

Le Galaxy Z Flip de Samsung n’a pas pour lui l’avantage de la nostalgie. Mais son design est tout de même attrayant. Il est nettement plus simple à regarder, ressemblant presque à un miroir de maquillage compact lorsqu’il est plié.



L’écran principal est plus grand, mais l’écran externe est beaucoup plus petit, vraiment utilisé uniquement pour les notifications et l’heure. Il est également environ 10% plus léger à 183 g, ce qui est probablement une différence assez notable pour se ressentir si vous aviez les deux téléphones à portée de main.

Pour l’instant, le Razr est proposé en coloris noir métallique, tandis que le Galaxy Z Flip est proposé en miroir violet, miroir noir et miroir or, avec en sus une édition spéciale conçue par le designer Thom Browne.

Écran : très, très grand

Le Samsung propose à la fois un écran plus grand et une résolution plus élevée: une dalle Full HD + de 6,7 pouces (1080p) avec un ratio d’aspect très élevé de 21,9: 9. En comparaison, les caractéristiques du Razr ne peuvent que décevoir, au moins en termes de résolution : l’écran de 6,2 pouces (21: 9) n’atteint que 2142×876. Compte tenu du prix, cela semble certainement en dessous de la normale.

Les caractéristiques n’ont probablement pas autant d’importance pour les petits écrans externes. L’écran 2,7 pouces du Razr est un 800×600, tandis que l’écran 1,1 pouces du Galaxy Z Fold est un 300×112.

Appareil photo : prendre des décisions

Motorola ne produit pas beaucoup de produits phares de nos jours, mais Samsung possède le meilleur bilan en matière de caméras de smartphones. Va-t-il régner à nouveau avec le Galaxy Z Flip ?

Nous le supposons, oui. Lors de nos tests pratiques, l’appareil photo principal de 16 Mégapixels (f / 1,7) du Motorola Razr a produit des clichés tout-à-fait corrects, mais nous étions dans un espace faiblement éclairé. Les résultats dans la nature seront sûrement meilleurs, mais nous n’avons pas eu l’impression que c’était un appareil photo tout à fait au même niveau que d’autres téléphones plus onéreux.

Pendant ce temps, les caméras du Galaxy Z Flip semblent être directement issues de la gamme Galaxy S, avec des caméras de 12 MP (f / 1.8) et ultra-larges (f / 2.2) à l’extérieur. Si ces capteurs sont identiques à ceux du Galaxy S10, ou peut-être même du Galaxy S20, le Z Flip devrait produire d’excellents clichés. La caméra intérieure 10 MP (f / 2.4) du Z Flip semble également plus prometteuse que la caméra intérieure 5 MP (f / 2.0) du Razr.

Performance : grandes différences

Le processeur Qualcomm Snapdragon 710 du Razr est une puce de milieu de gamme qui, selon Motorola, est destinée à économiser l’énergie sur ce smartphone mince. C’est raisonnable d’un point de vue technique, mais pas tant sur le plan de la valeur. Compte tenu du prix du téléphone, nous nous attendions à une puissance haut de gamme.

Samsung le fait avec la puce Snapdragon 855+, la norme des derniers mois du côté Android. Il n’est pas aussi accompli que la nouvelle puce 865 déployée avec le Galaxy S20 dans certaines parties du monde, mais c’est proche. Le Z Flip aura la vitesse que nous attendons et le pouvoir de gérer des jeux et toutes sortes d’applications.

Batterie et avantages : signé Z

La batterie de 2 510 mAh du Razr est, espérons-le, suffisante pour alimenter le smartphone pliable de Motorola pour une journée forte, compte tenu des compromis sur la résolution du processeur et de l’écran. Samsung a une plus grande cellule de 3300 mAh, mais nous verrons si cela fait une différence notable compte tenu de l’écran plus grand et de plus haute résolution et du chipset plus puissant.

Le Galaxy Z Flip offre une charge filaire et sans fil, tandis que le Razr n’a pas l’option sans fil. Aucun des deux téléphones ne dispose d’un emplacement microSD pour un stockage extensible, mais Samsung vous offre 256 Go de stockage interne pour jouer avec tandis que Motorola s’en tient à 128 Go.

Verdict initial : cool ou complet ?

Nous voyons cela souvent : Samsung a souvent tendance à gagner sur les spécifications et / ou les fonctionnalités avant, gavant ses téléphones avec de nombreux avantages et bonus. Cela ne fait pas toujours un meilleur combiné global, mais nous pensons que cela fera la différence ici.

Motorola joue clairement la nostalgie et la nouveauté comme arguments de vente clés. Cela pourrait convenir à certains acheteurs, mais si vous voulez un téléphone à la fois cool et haut de gamme, ce n’est pas le Razr.

Le Galaxy Z Flip n’a pas l’avantage de la nostalgie, mais la nouveauté est toujours là – et il est associé à des composants de qualité phare presque partout. En ce qui concerne l’utilisation et l’expérience globale, où un téléphone compte vraiment, il semble avoir un avantage significatif.

Étonnamment, le Samsung est le téléphone le moins cher des deux. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas encore poser de verdict final, car nous n’avons pas examiné assez complètement l’un de ces téléphones – mais nous voyons pour le moment des avantages assez importants pour le Samsung Galaxy Z Flip.