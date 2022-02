Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : la plus grande et la plus audacieuse

Quelle taille est trop grande ? Si 14,6 pouces ressemble à plus de tablette que vous ne pouvez en porter, alors vous admirerez cette Galaxy Tab S8 Ultra de loin. Si, toutefois, vous avez rêvé du jour où vous pourriez abandonner votre ordinateur portable au profit d’un écran géant, intelligent et de haute qualité, et fin, alors Samsung vient peut-être de réaliser vos rêves.

La première Ultra de la gamme Galaxy Tab de Samsung, le nouveau monstre à grand écran, est tout simplement fascinant. Arborant les cadres les plus minces de tous les Samsung Galaxy Tab à ce jour – seulement 0,6 mm, c’est une expérience tout écran.

C’est aussi certainement l’une des tablettes les plus chères du marché – mais ses fonctionnalités et sa première impression l’aident-elles à se mesurer en termes d’expérience utilisateur ?

Design et écran : Une tranche d’écran

Cette tablette est énorme. L’écran de 14,6 pouces est à la hauteur de celui de nombreux ordinateurs portables annoncés comme des machines de 15 pouces. Ce qui renforce la taille de l’écran, c’est la finesse du reste. La Tab S8 Ultra ne mesure que 5,5 pouces d’épaisseur et, bien qu’elle pèse 726 g (version Wi-Fi), elle semble toujours incroyablement légère. En fait, ce poids est rassurant et résulte probablement des matériaux haut de gamme qui se combinent pour constituer le châssis du S8 Ultra – verre trempé et aluminium Armor.

Ce qui est également frappant, c’est à quel point le design de l’Ultra est propre. Il dispose d’un ensemble de boutons de base disséminés le long du cadre : alimentation et volume, quatre haut-parleurs et une légère bosse de caméra à l’arrière. Le scanner d’empreintes digitales se trouve sous l’écran comme avec la Galaxy Tab S7 Plus, et il y a un port USB-C sur le côté.

La Tab S7 Plus a été la première à introduire un panneau AMOLED géant dans la gamme Galaxy Tab à 12,4 pouces. Au lancement, tout le monde a roucoulé devant sa taille et sa qualité. Mais un an plus tard, nous ne pouvons vraiment pas exagérer à quel point la Tab S8 Ultra est plus impressionnante – on a vraiment l’impression de tenir une tranche du futur entre vos mains.

Avec une résolution WQXGA + et 240 pixels par pouce, le S8 Ultra est net et, grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les menus glissent de manière fluide.

Performances : mise à niveau d’Android

Les iPads ont régné sur les tablettes compte tenu de la qualité de leur logiciel par rapport aux tablettes Android. Alors que Google travaille sur une version optimisée pour les tablettes de son système d’exploitation mobile, le système d’exploitation iPad ne cesse de se renforcer depuis des années. Cela impose une énorme responsabilité à Samsung pour combler les lacunes, et à bien des égards, c’est le cas.

La Tab S8 Ultra est livrée avec un S Pen, tandis que les utilisateurs d’iPad devront acheter un Apple Pencil séparément. Samsung personnalise également son interface One UI pour tirer parti de l’espace supplémentaire de sa gamme Tab. Le multitâche sur écran partagé fonctionne sur trois applications plus une fenêtre flottante, Samsung Notes offre aux utilisateurs une immense toile sur laquelle écrire, et Samsung s’est également associé à des développeurs d’applications pour apporter certains des meilleurs sur ses tablettes premium.

L’année dernière, Samsung a présenté Clipstudio, une alternative incroyablement puissante à Photoshop. Maintenant, avec la série Tab S8, LumiFusion, l’application de montage vidéo tierce la plus puissante pour iPad a été portée – une victoire massive pour les créateurs.

Si vous prenez un Galaxy S22 Ultra avec votre Tab S8, vous pouvez également vous attendre à une intégration multi-écran intelligente. Dans Clipstudio, par exemple, le téléphone peut se transformer en une palette et un sélecteur de couleurs. Samsung ramène également DeX, l’interface de bureau qui se projette sur un grand écran (plus grand) ou s’affiche sur la Tab S8 Ultra pour certaines actions du clavier et de la souris.

Avec Android au cœur, la Galaxy Tab S8 Ultra prend également en charge des tonnes d’applications et de jeux, et avec les composants internes de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, de Genshin Impact à Call of Duty, nous ne prévoyons pas de perte d’images ou de ralentissement.

Vous pouvez choisir la Tab S8 Ultra dans trois configurations de mémoire : 8 Go de RAM 128 Go de stockage, 12 Go de RAM 256 Go de stockage ou 16 Go de stockage 512 Go de RAM. Chaque configuration est disponible avec 5G pour un petit supplément.

Grosse batterie mais pas de chargeur

L’appareil photo de votre téléphone est probablement meilleur que l’appareil photo de votre tablette – donc si vous vous souciez de la qualité, restez avec votre smartphone. Alors que la Samsung Galaxy Tab S Ultra ne changera pas ce fait, ses caméras à double face et à double arrière tiennent le coup dans le monde des tablettes.

À l’arrière se trouvent un appareil photo principal de 13 MP et un ultra-large de 6 MP, tandis qu’à l’avant, il y a un 12 MP de large et un ultra-large de 12 MP. La capture vidéo se limite à une résolution 4K et Samsung charge la Tab S8 avec de nombreux modes de prise de vue, notamment le mode nuit, le mode portrait et le mode pro.



Avec une telle tablette, il y a une grosse batterie, et celle de la Tab S8 Ultra atteint 11 200 mAh, contre environ 9 720 mAh dans l’iPad Pro (12,9). Cette grosse batterie offre également une grande opportunité d’utiliser l’onglet comme banque d’alimentation pour votre smartphone avec le câble USB-C fourni. La Tab S8 Ultra se recharge à 45 W, vous devriez donc obtenir une charge complète en environ deux heures. Cela peut sembler beaucoup, mais pour une cellule d’une telle capacité, c’est compétitif – mais ne vous attendez pas à un chargeur dans la boîte.

Premier verdict

Alors que la plupart des gens achèteront la Tab S8 ou la S8 Plus, c’est la Galaxy Tab S8 Ultra qui repousse les limites de la même manière que le Samsung Galaxy Note d’origine en 2011. À l’époque, son écran de 5,3 pouces était honteux Maintenant, vous aurez du mal à trouver un téléphone avec un écran aussi petit que 5,3 pouces.

Alors, oui, la Tab S8 Ultra est chère, elle est peu maniable lorsqu’elle tient dans une main. Et pour être honnête, nous ne savons pas encore exactement comment nous l’utiliserions. Mais nous sommes ravis de ce qu’elle représente, et le fait que Samsung l’ait doté d’un excellent design, d’un écran époustouflant et de piles de puissance ne fait qu’ajouter à ce qui est déjà une proposition unique.