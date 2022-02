Samsung Galaxy S22 Ultra : voici le nouveau roi des smartphones

Le Galaxy Note est mort, vive le S22 Ultra. La série Samsung Galaxy S a une certaine réputation de grandeur, et le Galaxy S22 Ultra est le meilleur smartphone Galaxy S que l’argent puisse vous payer en ce moment, avec l’iPhone 13 Pro Max, le Pixel 6 Pro de Google, et le Xperia 1 III de Sony.

Pour tous ceux qui connaissent la gamme Samsung, vous auriez raison de penser que le S22 Ultra ressemble plus à un Galaxy Note qu’à un téléphone de la série S. Alors que les deux autres téléphones que Samsung a annoncés – le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus ont un aspect assez traditionnel, combinant des écrans plats et des dos avec un style intelligent mais sûr, le S22 Ultra présente une courbure exagérée à l’avant et à l’arrière, tout comme le Galaxy Note 20 Ultra. Plus important encore, il contient également un stylet S Pen, le stylet Galaxy Note de Samsung.

Ajoutez le même mélange d’appareils photo qui a fait du Galaxy S21 Ultra un tel favori des photographes, une gamme d’appareils photo à zoom tueur, ainsi qu’un puissant processeur 4 nm, et Samsung fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous convaincre de vous séparer d’un bon millier d’euros pour le privilège de la compagnie du S22 Ultra.

Design et écran : prenez note

Si vous avez utilisé le Galaxy Note 20 Ultra, vous savez quoi attendre de la conception du S22 Ultra. Les principales différences entre les deux sont la bosse de la caméra (c’est parti pour le S22 Ultra) et les matériaux utilisés (ils sont plus résistants cette fois-ci avec le Gorilla Glass Victus Plus et le métal Armor Aluminium). Cette similitude entre les deux téléphones est une très bonne chose – le Galaxy Note 20 Ultra est toujours l’un des téléphones les plus beaux que nous ayons jamais utilisés.

Le S22 Ultra est également le premier téléphone de la série S à disposer d’un S Pen intégré, et il est livré avec une latence réduite, passant de 9 ms à 2,8 ms. Cela signifie que l’écriture est plus fluide et plus instantanée, et la reconnaissance de l’écriture manuscrite de Samsung a également été améliorée pour prendre en charge jusqu’à 88 langues.

Plus grand que la plupart des téléphones, l’écran Dynamic AMOLED du S22 Ultra mesure 6,8 pouces, dépassant l’iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces. Avec sa résolution QHD +, il est agréable et net, et un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 120 Hz signifie que les menus et les pages Web défilent comme du beurre fondant sur une casserole.

Samsung ajoute de l’intelligence à l’écran du S22 Ultra sous le capot – il devient ridiculement lumineux jusqu’à 1750 nits, rayonnant plus brillamment que toute autre chose sur le marché. Cela devrait améliorer la visibilité en plein soleil. Et parallèlement à une nouvelle fonctionnalité introduite par Samsung pour éclaircir différentes parties de l’écran et pas d’autres, en fonction des conditions d’éclairage ambiant, il devrait également atteindre une luminosité maximale tout en gardant un œil sur la consommation d’énergie.

Les téléphones offrent également un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz lors des jeux, de sorte que les balayages et les tapotements sont encore plus instantanés qu’ils n’en ont l’air – et ils ont fière allure.

Performances : Exynos par-ci, Snapdragon par-là

En Europe, nous aurons un nouveau processeur Exynos 2200, tandis qu’en Chine et aux États-Unis, Samsung lancera le téléphone avec un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Les deux puces 4nm, offrent une puissance de pointe, nous anticipons donc le nouveau de Samsung les téléphones offriront des performances de jeu stellaires. Exécutant Android 12 et One UI 4 de Samsung à l’intérieur, le S22 Ultra promet également une prise en charge exceptionnelle des applications et une multitude d’options de personnalisation.

Disponible avec 8 Go ou 12 Go de RAM, et dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To, vous devriez avoir beaucoup de place pour cette vidéo 8K que la caméra 108 MP du S22 Ultra filme. Si vous pensez que vous pourriez avoir du mal avec 128 Go, augmentez le supplément pour une alternative de plus grande capacité car il n’y a pas d’option de stockage extensible.

Un domaine que Samsung a livré est la batterie, le S22 Ultra ramenant la grande cellule de 5000 mAh trouvée dans le S21 Ultra, ce qui améliore le Note 20 Ultra de 500 mAh.

Il y a quelques éléments supplémentaires annoncés par Samsung qui nous rendent encore plus enthousiastes pour le Galaxy S22 Ultra. L’emballage est en baisse de 19% par rapport au S21 Ultra, ce qui permet d’économiser sur les matériaux et l’impact sur l’expédition. Il n’y a pas de prise dans la boîte, mais n’importe quel câble USB-C branché sur une source d’alimentation devrait fonctionner – et si vous avez un chargeur de 45 W pour votre Tab S7 Plus oe Tab S8 Plus, vous pouvez recharger votre S22 Ultra deux fois plus vite.

Avec une configuration similaire au Samsung Galaxy S21 Ultra, le S22 Ultra ramène l’appareil photo principal 108MP, aux côtés d’un appareil photo ultra-large 12 MP et de deux téléobjectifs 10 MP, l’un avec un zoom 3x et l’autre avec un zoom 10x. Bien que le matériel soit familier, Samsung affirme que l’expérience de prise de vue du S22 Ultra est unique grâce à une nouvelle NPU d’imagerie (unité de traitement neuronal).

Avec la prise en charge des fichiers RAW 16 bits qui contiennent plus d’informations que les photos RAW standard, une photographie de nuit améliorée et une capture plus rapide, le S22 Ultra est le meilleur des meilleurs en ce qui concerne l’imagerie Samsung. Il capture également des vidéos jusqu’à 8K, prend en charge la mise au point automatique AI et une multitude de modes, y compris la vidéo manuelle complète.

Un autre point fort est que Samsung promet que le nouveau NPU améliore la vidéo de nuit, ce qui est notoirement délicat pour les téléphones, de sorte que le grain est zappé et que les détails apparaissent améliorés – comme les photos de nuit sur de nouveaux téléphones comme le Google Pixel 6 Pro et le Huawei P50 Pro.

Une autre fonctionnalité intéressante que nous avons hâte de tester lorsque nous soumettrons l’Ultra à l’examen est le cadrage automatique, qui transforme le S22 Ultra en caméraman, en suivant automatiquement jusqu’à cinq personnes et en les recadrant dans une partie optimale du cadre.

Sur la caméra frontale, et le S22 Ultra obtient un jeu de tir selfie perforé de 40 MP, par rapport à un appareil photo 10 MP sur le reste de la gamme.

Premier verdict

Nous avons profité à fond du temps limité passé avec ce téléphone – il regorge clairement de mises à jour et de fonctionnalités – un mode portrait amélioré (qui comprend de meilleurs portraits d’animaux), une intégration avec la série Tab S8 et une nouvelle fonctionnalité pratique de mise en miroir de PC. Cela vous permet de contrôler votre téléphone depuis un ordinateur.

Il est impossible de contourner le fait que le S22 Ultra n’est pas bon marché, il est à égalité avec le meilleur d’Apple. Cela dit, avec un design plus haut de gamme, des fonctionnalités avancées et une nouvelle valeur ajoutée – un Samsung S Pen rangé dans sa base, le Galaxy S22 Ultra ressemble à un prétendant au meilleur smartphone de 2022, à première vue.