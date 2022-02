Samsung Galaxy S22 et S22 Plus : ce qu’il faut en penser

Si vous pensez que le Galaxy S22 Ultra est top, vous ne vous trompez pas. Pour tous ceux qui recherchent un smartphone plus sensible et épuré, nous pourrions peut-être piquer votre curiosité avec le Galaxy S22 ou S22 Plus, deux téléphones aux caractéristiques pratiquement identiques, avec toute la puissance de leur frère plus grand et plus cher, mais avec moins d’excès.

Les S22 et S22 Plus présentent les mêmes points forts qui ont fait des Galaxy S21 et S21 Plus des options si intelligentes : des boîtiers minces, les dernières et meilleures expériences d’interface de Samsung et, surtout, des prix plus bas. Pour 2022, Samsung a mis à jour la gamme avec de meilleurs appareils photo, une intégration PC mise à jour et de nouveaux designs fabriqués à partir de matériaux plus haut de gamme.

Mais si vous avez déjà un S20 ou S21, les nouveaux produits phares de Samsung, See ou S22 Plus, valent-ils la peine d’être mis à niveau, et devriez-vous vraiment penser au S22 Plus lorsque vous pouvez obtenir l’Ultra pour quelques centaines de livres de plus ?

Design et écran : Élégant, fin et stylé

Alors que le S22 Ultra ressemble à un successeur du Note 20 Ultra, les S22 et S22 Plus s’appuient sur le langage de conception des S21 et S21 plus de l’année dernière. Ils arborent tous les deux un style simple, épuré, smartphone par numéros, le Plus étant simplement une version agrandie du S22 vanille.

Toute la série S22 présente Gorilla Glass Victus Plus – une version du verre trempé exclusive à Samsung, et elle est associée à un cadre en aluminium Armor et à une résistance à l’eau et à la poussière IP68.

Ces éléments devraient rendre ces téléphones robustes, tandis que les options de couleur ajoutent une touche de douceur et de style. Disponible en vert, noir fantôme, blanc fantôme et or rose, Samsung offre un bon équilibre de couleurs classiques et amusantes, les quatre ayant l’air et se sentant riches dans la main.

Les téléphones ne sont pas les seules choses que Samsung ait repensé. L’emballage de la série S22 a été réduit de près de 20 % par rapport à la série S21. Les plastiques des téléphones sont également des plastiques océaniques, et le contenu de la boîte ne contient aucun plastique, à part les composants de l’appareil et de la connexion.

En ce qui concerne les écrans, celui du S22 est de 6,1 pouces, tandis que l’écran du S22 Plus est de 6,6 pouces. Les autres caractéristiques sont en grande partie les mêmes dans les deux cas – ce sont des écrans Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Cela signifie qu’ils seront percutants avec une superbe image, lisses à regarder et réactifs au toucher.

Toute la gamme S22 comprend également Vision Booster, qui illumine certaines parties de l’écran mais pas d’autres pour une amélioration de l’image efficace et économe en énergie dans des environnements lumineux.

Performances : tout est amplement suffisant

Les S22 et S22 Plus sont livrés avec la nouvelle One UI 4 de Samsung en plus d’Android 12. Cela signifie une excellente prise en charge des applications, des fonctionnalités de sécurité de haute qualité et de nombreuses options de personnalisation.

Une nouvelle fonctionnalité intelligente de la série est Windows Connect, qui vous permet d’utiliser votre téléphone à partir de votre PC via une fenêtre virtuelle à l’écran. Samsung fait mieux que Huawei, car la fonctionnalité fonctionne sur tous les appareils Windows, pas seulement sur ses propres ordinateurs portables de marque. Cela dit, il n’y a pas encore de mot sur la compatibilité MacOS.



Tout comme le S22 Ultra, le S22 et le S22 Plus sont équipés d’un processeur Exynos 2200 4 nm dans la plupart des régions, tandis qu’en Chine et aux États-Unis, les téléphones sont alimentés par un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Disponible avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go stockage, même les utilisateurs expérimentés devraient disposer de beaucoup d’espace, de sorte que l’absence d’un emplacement pour carte SD ne devrait pas être trop un problème.

En ce qui concerne les batteries, le S22 dispose d’une cellule de 3700 mAh avec une charge filaire jusqu’à 25 W, tandis que la batterie S22 Plus est de 4500 mAh, avec une charge filaire jusqu’à 45 W. Les deux prennent en charge la charge sans fil de 15 W et la charge sans fil inversée, de sorte que les téléphones peuvent alimenter votre montre ou le téléphone d’un ami sans câble.

Appareil photo : meilleur, mais pas le meilleur

Les caméras des S22 et S22 Plus sont dépouillées par rapport au S22 Ultra. Il n’y a pas de capteur principal 108 MP ni de zoom 10x. Au lieu de cela, il y a un appareil photo principal de 50 MP avec une ouverture f/1.8 et OIS. L’appareil photo ultra-large du téléphone est de 12 MP avec une ouverture f/2.2, tandis que le téléobjectif est de 10 MP avec une ouverture f/2.2.



Apportant plus de pixels et plus de zoom optique à la table par rapport à la série Galaxy S21, nous sommes optimistes quant à l’amélioration du système de caméra d’année en année, cependant, on ne sait pas encore combien de fonctionnalités du S22 Ultra ont réussi à les S22 et S22 Plus. Celles-ci incluent une vidéo nocturne améliorée grâce au NPU d’imagerie du S22 Ultra, ainsi que le cadrage automatique – transformant le téléphone en un caméraman de suivi du sujet.

Premier verdict

Les S22 et S22 Plus devraient être de bons téléphones fiables avec un design haut de gamme, de superbes écrans et des composants internes nippy. Le temps nous dira à quel point leur nouveau système de caméra est bon et si les téléphones peuvent se défendre contre le géant 108 MP – le S22 Ultra, ou d’autres champions comme l’iPhone 13 Pro et le Pixel 6.

Les premières impressions sont positives pour les trois smartphones S22 de Samsung, le S22 en particulier devant être le choix des amateurs de téléphones minces pesant seulement 168 g et mesurant 7,6 mm d’épaisseur. Pendant ce temps, le S22 Plus est un concurrent du OnePlus 9 Pro, avec son écran plus grand et son prix inférieur, tandis que l’Ultra offre une entrée S Pen, des visuels encore plus grands, et un système de caméra de premier plan.