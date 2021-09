Samsung Galaxy Book Pro 360, un convertible mince avec 5G et Windows 11

Le Samsung Galaxy Book Pro 360, annoncé plus tôt cette année, avait déjà de nombreux atouts, mais Samsung est allé encore plus loin. Avec seulement 11,5 mm à son point le plus épais, il s’agit d’un petit monstre design en aluminium élégant pesant un peu plus de 1 kg. Il est livré avec un écran entièrement articulé qui se transforme en un magnifique écran tactile AMOLED de 12 pouces. Le stylet S est inclus dans la boîte et est un stylet légèrement plus épais pour une expérience d’écriture plus naturelle.

Le son est fourni par AKG et Dolby Atmos n’est qu’à quelques clics (ou tapotements). Avec une autonomie de batterie améliorée et une prise en charge de la charge rapide de 65 W, ainsi qu’un processeur Intel Core de 11e génération, la prise en charge de la 5G et Windows 11 (qui approche à grands pas), il devrait être le partenaire de productivité de vos rêves. Ce Galaxy Book Pro est livré en coloris argent et est disponible à partir du 5 octobre.