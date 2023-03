Samsung Galaxy A54 et A34, des alternatives au S23 à prix sage

Ils peuvent attirer toute l’attention, mais les produits phares comme le Galaxy S23 et le S23 Ultra ne sont pas les plus grosses ventes de Samsung. Cet honneur revient à la série Galaxy A, qui vient de recevoir deux nouveaux ajouts à sa gamme. Les Samsung Galaxy A54 et A34 empruntent beaucoup à ces cousins ​​de haut niveau, tout en emballant de grosses batteries et un trio d’appareils photo capables.

Les deux sont des monocorps en métal et en verre, avec des cadres légèrement arrondis et une sélection de couleurs pastel qui ne sont pas trop différentes des derniers téléphones Galaxy de la série S – bien que Awesome Lime se démarque à coup sûr par rapport à Awesome Graphite et Awesome Violet (disponible pour les deux modèles), Awesome White (pour le A54) et Awesome Silver (pour le A34). Ils ont même les mêmes caméras arrière à objectif nu, disposées en ligne verticale, pour une ressemblance familiale encore plus forte que les téléphones de l’année dernière.

Les snobs de la taille d’écran seront plus impressionnés par le Galaxy A34, avec son écran AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz – un coup de pouce du panneau 90 Hz trouvé sur le Galaxy A33 sortant. Le Galaxy A54, plus cher, a un écran plus petit de 6,4 pouces, mais conserve la même résolution et le même taux de rafraîchissement. Les deux sont protégés par Gorilla Glass 5 et capables d’une luminosité maximale impressionnante de 1000 nits, ce qui est très élevé pour une paire de milieu de gamme.

Les caméras frontales sont la seule véritable indication de ce qui est quoi, avec l’A34 ayant une encoche en forme de larme et l’A54 une came perforée. Ils diffèrent également sur l’appareil photo, avec le A54 utilisant un capteur 32 MP contre un capteur 13 MP pour l’A34.

C’est une histoire similaire à l’arrière, l’A54 ayant un nombre de pixels plus élevé pour deux de ses trois caméras. Vous avez devant vous un capteur principal de 50 MP, avec une ouverture f/1.8 et une stabilisation optique de l’image, ainsi qu’un tireur macro ultra large 12 MP f/2.2 et 5 MP f/2.4. Le Galaxy A34 utilise un appareil photo principal de 48 MP, un ultra large de 8 MP et une macro de 5 MP.

Le Galaxy A54 est alimenté par l’un des propres processeurs Exynos 1380 de Samsung, qui est associé à 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage intégré. Samsung promet une augmentation de 20 % du CPU et 25 % de gains pour les graphismes par rapport au Galaxy A53 sortant. Il prend également en charge Wi-Fi 6 et eSIM pour la première fois.

MediaTek fournit le processeur du Galaxy A34. Un Dimensity 1830 est couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 8 Go et 256 Go respectivement. Les gains de performances ne sont pas si importants ici, selon Samsung, mais une amélioration de 17% des tâches basées sur le processeur et de 14% de celles liées au GPU n’est pas à dédaigner.

Chaque téléphone dispose d’une batterie de 5000 mAh, qui prend en charge une charge rapide de 25 W. Ils ont également chacun des capteurs d’empreintes digitales à l’écran, un support de carte microSD pour un stockage extensible et sont résistants à la poussière et à l’eau IP67.

Le Galaxy A34 vous coûtera 399 €, e Galaxy A54, quant à lui, commence à 499 €. Toute personne en récupérant un directement auprès de Samsung entre le lancement et le 25 avril obtiendra a priori aussi une paire de Samsung Galaxy Buds 2.