Samsung The Frame fait entrer les « Belles du Louvre » dans votre salon

Après l’annonce du partenariat global mis en place entre Samsung et le musée du Louvre, Samsung Electronics France et le plus grand musée du monde dévoilent « Belles du Louvre ».

A partir du 17 octobre et pour une durée de trois mois, les possesseurs d’un The Frame en France pourront ainsi découvrir et profiter gratuitement de 24 œuvres emblématiques du musée du Louvre. Elles ont été sélectionnées d’après l’ouvrage Belles du Louvre de Vincent Pomarède, conservateur du patrimoine et administrateur général adjoint du musée du Louvre, qui a souhaité montrer comment les personnalités féminines avaient un effet sur la créativité des artistes, et la manière dont les peintres s’en sont inspirés pour créer des univers poétiques.

Chaque œuvre sera par ailleurs accompagnée d’explications permettant aux utilisateurs d’en découvrir l’histoire, afin d’approfondir leurs connaissances en histoire de l’art. D’autres expositions virtuelles temporaires seront proposées par Samsung Electronics France et le musée du Louvre dans le cadre de leur partenariat.

« Samsung enrichit constamment le nombre d’œuvres disponibles via l’Art Store à travers des partenariats noués avec des acteurs majeurs du monde de l’art. C’est par exemple le cas de l’agence Magnum, de YellowKorner ou encore du musée du Prado, du musée Van Gogh, et, plus récemment, de celui du Louvre. Si les possesseurs d’un The Frame peuvent désormais accéder à 60 œuvres depuis leur TV où qu’ils soient dans le monde, nous avons voulu aller encore plus loin en France. En offrant des expositions temporaires gratuites comme les « Belles du Louvre », nous contribuons à faire rayonner le plus largement possible les trésors du Louvre et à rendre l’art plus accessible aux possesseurs d’un The Frame », explique Guillaume Rault, vice-président Consumer Electronics chez Samsung Electronics France.

Quand le plus discret des téléviseurs devient le plus beau des cadres Dévoilé par Samsung en 2017, The Frame est l’icône des téléviseurs lifestyle. Son design épuré, son extrême finesse, sa connectique invisible et les nombreuses options de personnalisation lui permettent de se fondre à la perfection dans n’importe quel intérieur. Sa qualité d’image QLED 4K permet quant à elle sublimer les œuvres et contenus qu’il affiche, avec des couleurs fidèles, des noirs profonds et une résolution permettant de profiter de chaque

détail.