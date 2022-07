Samsung dévoile officiellement ses derniers téléphones pliables le 10 août

Avec de nouveaux téléphones pliables, une nouvelle Galaxy Watch et des Galaxy Buds mis à jour attendus, l’événement estival de Samsung promet d’être époustouflant.

L’été bat son plein, et cela ne peut signifier qu’une chose : la saison tech approche à grands pas. Cette période magique de l’année, où tous les derniers produits phares arrivent dans les rayons. Et Samsung lance la saison avec un événement de lancement Unpacked en plein mois d’août. Quand on veut être le seul dont on parle, c’est une date efficace !

Lors de cet événement, nous nous attendons à ce que Samsung dévoile ses derniers téléphones pliables, une Galaxy Watch 5 mise à jour et de nouveaux Galaxy Buds. Après qu’une fuite ait révélé l’événement à venir, le géant de la technologie a pris les choses en main et a officiellement confirmé les rumeurs. Unpacked August 2022 aura bel et bien lieu le 10 août.

L’attraction principale de Samsung sera probablement le Galaxy Z Fold 4. Ce nouveau Fond devrait proposer des améliorations au niveau du pli, de l’appareil photo, du processeur et du chipset. Il aurait la même forme que le Fold 3 actuel, il s’agit donc plutôt d’un rafraîchissement mineur. Le Galaxy Z Flip 3 à clapet est configuré pour un traitement similaire, entre processeur, batterie et vitesses de charge à venir du nouveau Flip 4.Côté montre, nous nous attendons à de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles couleurs, de grosses batteries et à une réduction de la lunette tournante. En ce qui concerne les Galaxy Buds, nous tablons sur une mise à jour des Galaxy Buds Pro avec une deuxième génération, entre meilleur son, batterie plus grosse et design plus compact.

Alors que le mois d’août n’est encore dans quelques semaines, vous pouvez vous pré-inscrire pour les prochains appareils de Samsung. Cela vous permettra de réserver l’un des nouveaux gadgets avant de finaliser votre achat après l’événement. Avec la possibilité de réserver un nouveau smartphone, une montre et des écouteurs, il semble que Samsung ait pratiquement confirmé ce que nous verrons lors de l’événement.

Bien sûr, ce ne sont que les appareils auxquels nous nous attendons. Hormis les téléphones pliables (qui figurent dans l’invitation), aucun produit n’est confirmé. Rien ne garantit qu’aucune surprise ne débarquera. Vous pourrez regarder l’événement directement depuis le site Samsung, ou sur youTube, et nous allons également couvrir tout cela sur Stuff, vacances ou pas. Vivement le 10 août !

Rendez-vous en direct sur Samsung.com et sur la chaîne YouTube de Samsung à partir de 15h (heure française).