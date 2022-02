Samsung dévoile officiellement la série Galaxy S22

Bon, on l’avait déjà vu partout vu que le secret selon Samsung est plus perméable qu’un seau sans fond. Mais le Galaxy S22 est maintenant officiel. Comme prévu, il existe trois modèles S22 : le S22 standard, une version plus grande sous la forme du S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra haut de gamme, qui est – sans surprise – le smartphone le plus intéressant.

L’Ultra ressemble plus à un Galaxy Note et dispose désormais d’un emplacement dédié pour le stylet S Pen. Les trois smartphones sont équipés des puces Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm aux États-Unis et des puces Exynos 2200 développées par Samsung en collaboration avec AMD ailleurs. La série S22 est désormais sérieusement sapée dans la sphère Android par les Pixel 6 et 6 Pro de Google, mais le principal est que les prix n’ont pas augmenté depuis les Galaxy S21 et S21 Ultra.

L’Ultra dispose d’un énorme écran QHD + AMOLED de 6,8 pouces par rapport aux écrans 6,1 et 6,6 pouces des S22 et S22 Plus. Les trois téléphones ont la spécification smartphone du jour ; un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hz. La configuration de l’appareil photo de l’Ultra ne plaisante pas, avec un capteur grand angle de 108 MP, un ultra large de 12 MP et deux téléobjectifs de 10 MP avec différents niveaux de zoom optique. Il existe également une caméra selfie de 40 MP, et toutes bénéficient d’une IA améliorée qui traite jusqu’à quatre fois plus de données lorsque vous prenez une photo, accentuant les détails et réduisant le bruit. Et comme vous vous en doutez, les S22 et S22 Plus disposent d’un triple appareil photo avec un objectif principal de 50 MP, un ultra large de 10 MP et un téléobjectif de 12 MP.

L’Ultra dispose également d’une batterie de 5000 mAh qui se charge à 50% en moins de 20 minutes, jusqu’à 12 Go de RAM et un maximum de 1 To de stockage également.

Le mode Portrait bénéficie désormais d’une carte de profondeur stéréo AI, qui sépare le sujet de l’arrière-plan plus naturellement et empêche les personnes de ressembler à des découpes en carton. La latence sur le S-Pen a également été réduite de 9 ms à 2,8 ms, et l’IA peut prédire où vous allez dessiner ensuite. Cela devrait rendre l’utilisation du stylet plus fluide. Les trois téléphones sont livrés avec Android 12 qui sous-tend la dernière version 4.1 de OneUI de Samsung.