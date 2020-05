Samsung célèbre la Journée internationale des geeks avec ses moniteurs gaming Odyssey

Chaque 25 mai, la Journée internationale des geeks met à l’honneur les passionnés de nouvelles technologies. Aujourd’hui, Samsung salue les utilisateurs les plus pointus, techniquement exigeants et sans doute les plus passionnés en proposant une sélection de produits innovants et conçus pour plaire à tous les geeks, qu’ils soient gamers, informaticiens, cinéphiles ou encore passionnés de son.

Les moniteurs gaming G7 et G9 sont les deux premiers représentants de la gamme Odyssey, annoncée par Samsung en début d’année au CES. Ils disposent des premiers écrans incurvés 1000R au monde, une courbure proche du champ de vision naturel de l’être humain conçue pour optimiser le confort visuel et l’immersion. Les moniteurs Odyssey proposent un taux de rafraîchissement de 240Hz, un temps de réponse réel de 1ms (G2G) et sont compatibles avec les technologies G-Sync de NVIDIA et FreeSync 2 d’AMD pour une expérience de jeu ultra-fluide et sans distorsion d’image.

Le design futuriste du G9, avec son écran incurvé ultra immersif de 49’’, sa coque blanche et son système d’éclairage à l’arrière du moniteur, est pensé pour les gamers : ses contours ultra fins permettent à l’utilisateur de se concentrer sur le contenu de l’écran. Il dispose d’une résolution Dual WQHD (5120 x 1440) et d’une luminosité pouvant atteindre 1 000cd/m2, pour des images d’une netteté incomparable. Le G7 est quant à lui plus flexible. D’une résolution WQHD (2560×1440) il est disponible en 27’’ et 32’’.

La gamme Odyssey sera disponible à la vente en France au cours du mois de juillet.