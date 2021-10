Samsung annonce son téléviseur The Frame en version 85 pouces

Samsung Electronics dévoile aujourd’hui la commercialisation en France d’une

version en 85 pouces de son célèbre téléviseur Lifestyle The Frame. The Frame en 85 pouces a été conçue pour répondre à une demander grandissante des utilisateurs, qui souhaitent acquérir un téléviseur de très grande taille tout en sublimant visuellement leur intérieur.

Cette nouvelle version vient compléter la gamme existante, composée des modèles 32, 43, 50, 55, 65 et 75’’. En plus des nouvelles options de taille, l’édition 2021 de The Frame se distingue par son caractère toujours plus personnalisable et design. Il est en effet désormais possible de choisir parmi deux styles de cadres pour

personnaliser son téléviseur en fonction de son intérieur : moderne (décliné en Blanc, Teck et Noyer) et biseauté (Blanc et Rouge Brique). De plus, l’épaisseur du TV a été réduite de moitié et mesure désormais 24,9mm contre 49,9mm pour la version précédente.

Les utilisateurs disposent également de différentes possibilités d’installation :

– au mur, grâce à la nouvelle accroche murale ultra fine. La ressemblance avec un tableau est alors parfaite ; sur une surface plane comme un meuble TV, à l’aide des nouveaux pieds ajustables en hauteur qui permettent de surélever le TV pour placer une barre de son en dessous ;

– sur le pied studio, qui transforme le TV en véritable oeuvre d’art sur son chevalet ;

Pour une intégration parfaite à chaque intérieur, The Frame est équipée d’un câble unique translucide relié au boîtier déporté One Connect qui rassemble l’ensemble des connectiques du TV.

Lorsqu’il est en veille, The Frame se transforme en véritable tableau. Il permet en effet d’afficher via l’Art Store, plus de 1 500 oeuvres d’art provenant de musées et galeries de renommée mondiale tels que le Musée du Louvre à Paris, le Musée Van Gogh à Amsterdam ou YellowKorner. De plus, les téléviseurs The Frame bénéficient d’une résolution 4K UHD9, et garantissent une qualité d’image exceptionnelle grâce à la technologie QLED, qui restitue 100% du volume colorimétrique pour une expérience visuelle exceptionnelle, tant pour les contenus vidéo visionnés que pour les oeuvres d’art affichées.

Ce nouveau lancement, comme celui du téléviseur The Serif en version 65’’, vient enrichir la gamme des TV lifestyle de Samsung et confirme la place de leader de la marque sur le marché des téléviseurs ultra-larges et ultra-premium.