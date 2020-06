Samsung ajoute le Galaxy A21s à la famille des Galaxy A

Samsung Electronics France annonce aujourd’hui la commercialisation du Galaxy A21s, un smartphone doté d’un écran Infinity-O de 6,5’’, d’un quadruple module photo et d’une batterie longue durée.

Le module photo arrière du Galaxy A21s est composé d’un capteur principal (48 MP), pour des photos riches en détails, et d’un module dédié à la photo macro (2 MP), permettant de se rapprocher au plus près du sujet. Son objectif ultra-grand-angle (8 MP) offre quant à lui la possibilité d’immortaliser les paysages et de réussir les photos de groupe même sans recul grâce à un angle de vue de 123°. Le capteur consacré au mode Portrait (2 MP) offre des clichés au rendu professionnel grâce au flou d’arrière-plan. Enfin, il embarque un capteur frontal de 13 MP pour des selfies nets en toutes circonstances.

Avec sa batterie longue durée de 5000 mAh et la charge rapide (15W), le Galaxy A21s peut facilement endurer des utilisations intensives tout au long de la journée. Il dispose par ailleurs de 32 Go de stockage interne, extensible grâce via son port microSD (jusqu’à 512 Go) et de 3 Go de RAM.

Les possesseurs d’un Galaxy A21s bénéficieront d’un abonnement de deux mois à YouTube Premium offert à l’achat. Ils pourront ainsi profiter de leurs vidéos sans interruption, les télécharger pour les consulter sans connexion, ou encore profiter de YouTube Music Premium. Le Galaxy A21s est disponible en Blanc, Bleu et Noir prismatiques.