Samsung ajoute la 5G à son smartphone pliable Galaxy Z Flip

À première vue, le Galaxy Z Flip de Samsung, qui fait la une des journaux, représente le nouvel âge du smartphone. Mais il est indéniable que sous ce capot courbé, ce n’était pas tout à fait à la pointe de la technologie. Samsung résout le problème avec un modèle mis à jour, équipant son bébé pliable de la 5G, grâce à un processeur Snapdragon 865 plus rapide. Le Snapdragon 855+ du téléphone d’origine n’était pas en reste, mais cela met le nouveau Galaxy Z Flip 5G en ligne avec les produits phares non pliables du moment. Et lorsque vous payez autant pour un nouveau téléphone, c’est important.

Il existe également quelques nouvelles options de couleur (Mystic Grey et Mystic Bronze), mais sinon, c’est le même téléphone que celui nous avons jugé comme étant notre smartphone pliable préféré. Ce Galaxy Z Flip 5G sera disponible à partir du 7 août sur la boutique en ligne de Samsung Electronics France à partir du 7 août.