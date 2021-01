Samsung affirme que ses Galaxy Buds Pro disposent des meilleures aptitudes ANC de tous les vrais écouteurs sans fil

Écoutez les pros de la musique, car il existe encore une autre paire d’écouteurs True wireless premium en compétition pour conquérir vos oreilles.

Dans le cadre de son événement annuel Galaxy Unpacked, Samsung a annoncé les Galaxy Buds Pro, ses écouteurs intra-auriculaires les plus avancés à ce jour. Ces Buds Pro adoptent le même design métallique que les Galaxy Buds Live avant eux, tandis qu’une meilleure étanchéité dans votre oreille devrait aider à réduire le bruit. Un indice de résistance à l’eau IPX7 les rend prêts à résister aux intempéries.

Mais c’est ce qui se trouve à l’intérieur du Pro qui les rend intéressants. L’association d’un woofer de 11 mm avec un tweeter de 6,5 mm équilibre, selon Samsung, des basses plus profondes avec des aigus nets, tandis que les trois microphones et l’unité de prise de voix déployés pour les appels devraient signifier que vous ne serez pas noyé par les aboiements de chiens et les cris d’enfants.

Samsung affirme que ses Galaxy Buds Pro ont l’ANC le plus avancé de tous les écouteurs True wireless, et il est difficile de discuter cette affirmation sur papier. La réduction du bruit et le mode ambiant peuvent être affinés, et comme les fantastiques écouteurs WH-1000XM4 de Sony, ils peuvent détecter automatiquement quand vous parlez et ajuster les niveaux ANC (ainsi que baisser la musique) en conséquence.

Comme les AirPods Pro d’Apple, l’audio 360 est pris en charge, ici via Dolby Head Tracking, et vous pouvez vous attendre à 5 h d’autonomie avec ANC en permanence, avec 13 h supplémentaires fournies via le boîtier de charge. Nous attendons les prix et la disponibilité en France.