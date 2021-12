Samsung a vendu un million de téléviseurs The Frame en 2021

Samsung annonce avoir vendu plus d’un million de téléviseurs The Frame en 2021. Il devient ainsi le premier modèle de la gamme des téléviseurs Lifestyle de Samsung à enregistrer un tel niveau de vente en l’espace d’un an. Grâce à la popularité de The Frame sur les marchés européen et nord-américain, les ventes totales réalisées depuis 2017 devraient dépasser les deux millions de téléviseurs d’ici à la fin de l’année !

« The Frame n’est pas un simple téléviseur, c’est également un objet de décoration qui contribue à sublimer la pièce dans lequel il est installé, tout en faisant entrer l’art chez ses possesseurs », a déclaré Simon Sung, Executive Vice President and Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business at Samsung Electronics. « Par ailleurs, nous réfléchissons en permanence à nouer de nouveaux partenariats avec des musées, galeries et artistes de renom afin d’enrichir le catalogue d’œuvres proposées par l’Art Store. »

The Frame est le modèle le plus populaire de la gamme de téléviseurs Lifestyle de Samsung. Depuis son lancement, son design, ses fonctionnalités et sa taille n’ont cessé d’évoluer pour répondre aux besoins des utilisateurs. Aujourd’hui, ces derniers passent plus de temps chez eux et souhaitent que leur TV soit plus qu’un simple écran noir et qu’il sublime leur intérieur.

L’évolution de la qualité d’image et les nouvelles tendances de consommation permettent à Samsung d’optimiser chaque nouvelle version de The Frame. En 2020, Samsung l’équipait de la technologie QLED, pour une qualité d’image exceptionnelle. Le capteur de luminosité du TV, qui ajuste la luminosité en fonction du niveau de lumière ambiante, optimise également les images et vidéos. En juillet 2021, Samsung lançait une version 85’’ du TV, désormais décliné en sept tailles (32, 43, 50, 55, 65, 75 et 85’’), pour répondre à tous les besoins.

Avec une épaisseur de seulement 24,9 mm(soit moitié moins que sur les précédentes versions), la ressemblance de The Frame 2021 avec un cadre traditionnel est encore plus frappante. Les utilisateurs peuvent également personnaliser le TV en fonction de leurs goûts et de leur intérieur. Les modèles 2021 sont en effet et pour la première fois compatibles avec deux styles de cadres : moderne (décliné en Blanc, Teck et Noyer) et biseauté (Blanc et Rouge Brique) pour les modèles 55’’ et 65’’. Pour une intégration parfaite, The Frame 2021 peut être fixé au mur grâce à une nouvelle accroche murale ultra-fine, ou posé son pied studio

Outre son design original et moderne, The Frame se caractérise par sa capacité à se transformer en œuvre d’art lorsqu’il est en veille grâce au Mode Art. Les utilisateurs ont alors le choix parmi plus de 1 600 œuvres réunies dans l’Art Store provenant de musées et de galeries de renommée mondiale, tels que le musée du Louvre à Paris, le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg et celui du Prado à Madrid. Samsung a également enrichi le catalogue de l’Art Store en nouant des partenariats avec l’agence Magnum Photos et, , avec la maison d’édition de photographies d’art YellowKorner. Les œuvres d’art ainsi disponibles sont sublimées par la technologie QLED.