Saison 2 de “The Mandalorian” : une station de radio dédiée signée Sonos et Disney+

A l’occasion du lancement de la saison 2 de “The Mandalorian”, Sonos et Disney+ dévoilent Things That Stuck, une station de radio spécialement créée par le compositeur de la série Ludwig Göransson, disponible le 30 octobre uniquement sur Sonos Radio, le service de radio en streaming gratuit de l’application Sonos.

Récemment primé aux Emmy Awards pour son travail sur “The Mandalorian”, Ludwig Göransson dévoile dans cette programmation exclusive ses inspirations et obsessions. Au-delà de son travail sur “The Mandalorian”, “Tenet” et “Black Panther”, la station Things That Stuck explore la musique qui nourrit le génie musical de Ludwig Göransson. Les fans apprécieront les centaines de chansons personnellement sélectionnées par le compositeur, issues du Jazz, du Classique, de l’Indie, du Hard Rock et du cinéma. Dès son lancement, la bande originale de la saison 2 de “The Mandalorian” sera également dévoilée sur Things That Stuck, accompagnée de commentaires exclusifs de Ludwig Göransson sur les secrets de création de la musique de cette nouvelle saison.



Les premiers épisodes de la saison 2 de “The Mandalorian” seront dévoilés le 30 octobre. D’ici là, Sonos et Disney+ invitent leurs fans à s’immerger dans l’univers sonore iconique de la série à travers une vidéo dévoilée aujourd’hui.

“Comme nous passons plus de temps à la maison, notre salon est devenu notre espace principal de détente, pour découvrir les dernières sorties d’albums, les nouvelles séries ou les Blockbusters directement disponibles en streaming, explique Pete Pedersen, VP of Marketing chez Sonos. Notre objectif est de permettre à nos clients de profiter facilement de leurs contenus audio et vidéo préférés en streaming, avec un son de meilleure qualité. Nous travaillons avec Disney pour offrir aux fans une expérience encore plus immersive dans la découverte de la série, dont l’univers sonore est l’un des plus remarquables parmi les séries actuellement disponibles.

“La haute-qualité du son fait partie intégrante de l’expérience Star Wars, indique Matthew Wood, Supervising Sound Editor chez Skywalker Sound, primé pour “The Mandalorian” en tant que Co-Supervising Sound Editor. “The Mandalorian”, qui démarre bientôt sa saison 2, poursuit cet héritage grâce à un équilibre soigneusement élaboré entre la puissante bande son de la série, les effets sonores immersifs et la clarté des dialogues, pour guider les fans vers de nouveaux mondes”.

Au travers de ses compositions pour “The Mandalorian”, Ludwig Göransson rend hommage à la nostalgie et à l’âme de Star Wars, tout en faisant évoluer cet univers légendaire. Au-delà de son travail sur “The Mandalorian”, “Tenet” et “Black Panther”, la station explore la musique qui nourrit le génie musical de Ludwig Göransson. Les fans apprécieront les centaines de chansons qui illustrent les dernières obsessions et inspirations du compositeur issues du Jazz, du Classique, de l’Indie, du Hard Rock et du cinéma. A partir de son lancement, la bande originale de la saison 2 de “The Mandalorian” sera également dévoilée sur Things That Stuck, accompagnée de commentaires exclusifs de Ludwig Göransson, dévoilant ainsi les secrets de la création de la musique de cette nouvelle saison.

Selon Ludwig Göransson, “Things That Stuck est un ensemble de chansons et de sons qui ont fait leur chemin en moi. Partager ma passion pour la musique avec ma famille et mes amis a toujours été l’une des plus grandes joies de ma vie. Lorsque vous partagez un lien émotionnel avec quelqu’un, votre cœur et vos tympans se déploient et vous font écouter la musique d’une manière différente. Alors profitons-en !”

Accédez à la station sur Sonos Radio via l’application Sonos à partir du 30 octobre, en même temps que la sortie de la saison 2 sur Disney+.