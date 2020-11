Saison 2 de The Mandalorian : The Child animatronique débarque !

À l’occasion de la sortie de la saison 2 de la série Star Wars -The Mandalorian, Hasbro présente The Child, le nouvel animatronique le plus adorable de la série. Ce Noël, les petits (et les moins petits) vont pouvoir découvrir cette version très réaliste de l’Enfant. Toucher le dessus de sa tête active plus de 25 combinaisons de sons et de mouvements. Il bouge la tête, les oreilles et les bras, ferme les yeux, et reproduit le geste de maîtrise de « La Force » ! Un cadeau idéal pour tous les fans de l’univers…