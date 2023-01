Saint-Valentin à l’île Maurice : découvrez la Suite Romance du Royal Palm Beachcomber Luxury

Et si la Saint Valentin était l’occasion rêvée pour une escapade romantique sous le soleil mauricien ?



Pour cette occasion spéciale et tout au long de l’année, le Royal Palm Beachcomber Luxury propose la Suite Romance pour les amoureux. Dès leur arrivée dans leur cocon, les tourtereaux embarqueront pour un véritable voyage rempli de romance et de douceur avec des fleurs, des délices du chef et du champagne pour les accueillir. Le couple se réjouira d’une expérience insulaire exclusive et profitera de la plage au sable blanc sous un kiosque dédié où il pourra se prélasser en toute intimité avec une vue imprenable sur le lagon turquoise.

Pour sublimer ce séjour idyllique, un éventail d’expériences romantiques sur mesure sera proposé par l’équipe de Relation Clientèle : les clients embarqueront sur un catamaran privé au coucher de soleil et laisseront l’océan enflammer leuramour, renforcer le lien grâce à une expérience sensorielle avec son bien-aimé au spa, quelles que soient les activités entreprises, l’ensemble des équipes veillera à ce que ses hôtes soient imprégnés par des souvenirs impérissables.

Pour célébrer l’amour, un diner romantique sur la plage à la lueur des flambeaux sera proposé le soir de la Saint Valentin. Sous une paillotte ornée de fleurs et de bougies, les âmes sœurs vivront une expérience gastronomique exclusive et pourront se laisser séduire par le menu spécialement conçu par le Chef William Girard pour l’occasion. Ils dégusteront ses créations tels que le Tacos de camaron avocat et mangue, le Foie gras poêlé, raviole aux champignons, pomme verte, émulsion parfumée à la truffe ou encore la Queue de langouste rôtie au curry Madras. Pour clore en beauté ce voyage culinaire, le Chef Cyril Lignac proposera ‘’Le Valentin’’ son entremets flamboyant dans lequel se lovent biscuit financier aux amandes et zestes de citron vert, compotée de framboises, crème légère au lait d’amandes et croustillant praliné-amandes. Un vrai plaisir des sens !

Comprenant un accès direct à la plage située à quelques pas, la chambre et le salon de la Suite Romance sont à la fois spacieux et lumineux et s’ouvrent tous deux côté mer. La chambre à coucher dévoile un univers contemporain élégant. La salle de bain s’ouvre également sur l’extérieur et mise sur une ambiance cocooning avec éclairage tamisé, mélange de bois et marbre au sol. Le salon donne sur une terrasse confortable aménagée pour profiter de vacances en amoureux en plein air.

La Suite Romance comprend :

• L’hébergement dans une suite spacieuse avec accès direct à la plage

• Un accueil romantique en chambre (fleurs, bougies, champagne)

• Une expérience exclusive au spa en couple

• Un kiosque romantique sur la plage pendant toute la durée du séjour

• Des expériences romantiques sur mesure (avec supplément)

À partir de 1190 € pour 2 adultes par nuit (taxes incluses)

Bed & Breakfast, Annulation gratuite