Saint-Valentin – 20 super cadeaux high tech pour elle et lui

Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ? En tout cas, montrez-le avec de très bons cadeaux gadgets pour la Saint-Valentin.

Soyons honnêtes, il peut être impossible d’acheter des cadeaux pour la Saint-Valentin. Vous passez les quelques semaines qui précèdent la journée fatidique à chercher des idées, à déterminer ce qui vous semble « juste » – ce qui ne vous semble pas trop avancé, ce qui vous semble suffisant, etc. Autant de questions que vous finissez inévitablement par trancher en vous disant : « assez, je vais juste lui offrir une carte-cadeau. ”

Mais vous pouvez faire mieux que ça, et c’est pourquoi nous sommes ici pour ça ! Si vous avez un nerd de gadget dans votre vie (ou si vous voulez subtilement acheter des gadgets pour votre moitié que vous aimeriez personnellement utiliser), nous avons ce qu’il vous faut. Nous avons fait le tour de l’équipe Stuff et choisi une liste de 20 cadeaux technologiques exceptionnels qui montreront à votre partenaire à quel point ils sont spéciaux pour vous.

Tile Essentials Item finder 4

Nous savons que vous aimez votre proche, mais il a peut-être de mauvaises habitudes – comme de toujours réussir à égarer tout et n’importe quoi. Des clés aux portefeuilles, rien n’est sûr et vous avez besoin d’une solution numérique au problème ! Eh bien, Tile a baissé le prix % de ses trackers Bluetooth.

Fujifilm Instax Mini 9

Nous comptons trop sur les photos numériques de nos jours. C’est bien d’avoir des souvenirs sauvegardés sur Google Photos d’iCloud, accessibles depuis n’importe quel appareil, mais rien ne vaut d’avoir une photo imprimée collée sur votre mur. C’est toute la beauté de la renaissance de la technologie polaroid-esque, et c’est pourquoi l’Instax Mini 9 de Fujifilm est une bonne idée.

Apple iPad

Voyez grand. Vous apprécierez tous les deux ce cadeau. Nous n’avons pas besoin de vous vendre la polyvalence ou le plaisir d’avoir un iPad. Pour un couple qui s’aime, cela fonctionne très bien pour lire Netflix tout en se blottissant dans son lit.

Google Nest Hub

Les assistants Google apportent vraiment de l’intelligence dans votre maison. Qu’il s’agisse de l’intégration d’applications intéressantes ou d’un haut-parleur au son agréable offrant du divertissement pendant que vous cuisinez dans la cuisine, le Nest Hub sera à l’honneur au centre de toute maison intelligente.

Bose Frames

Bose Frames marie des lunettes de soleil avec un casque sans fil. Bluffant quand il s’agit de marcher dans les rues et capter les sons tout en étant capable d’entendre vos podcasts préférés. Un touche de technologie astucieuse qui fera un cadeau efficace alors que nous passons rapidement au printemps et à l’été.

Nintendo Switch

Non, nous ne parlons pas de la Switch Lite (même si c’est une console portable). La Saint-Valentin consiste à rassembler les gens, et rien de tel que de se rapprocher de celui ou celle que vous aimez en les battant à Mario Kart. Il y a aussi beaucoup de jeux coopératifs si vous préférez travailler ensemble !

Skullcandy Indy

Oui, un cadeau avec une touche de rouge peut être considéré comme assez générique, mais cette touche de couleur donne à cette paire une allure très élégante. De plus, les spécifications techniques relèvent le défi d’être une excellente solution audio sans fil – jusqu’à 16 heures d’autonomie, une réponse en fréquence large plage et une résistance à la saleté et à l’eau IP55 lorsque vous les emportez en course.

Apple Watch Series 3

À mesure que de nouvelles générations d’Apple Watch sont introduites, les modèles précédents bénéficient toujours d’une réduction de prix, ce qui fait de la déjà fantastique Série 3 un achat encore meilleur. Elle apporte une toute nouvelle dimension à votre utilisation de l’iPhone et nous ne pouvons que la recommander – pas seulement pour vous-même, mais pour la Saint-Valentin.

Fitbit Versa 2

Vous cherchez quelque chose d’un peu plus axé sur le fitness ? Vous ne pouvez pas vous tromper avec une montre avec le mot «fit» dans son nom. On apprécie la très longue durée de vie de la batterie, l’assistant Alexa intégré et suffisamment de capacités de remise en forme pour tous.

Montre intelligente Fossil Gen 5

Disponible dans une grande variété de styles, la Fossil Gen 5 est l’une de nos montres Android préférées. De plus, elle existe dans de nombreux styles adaptés à tous les poignets. Si vous prêtez attention au style de votre partenaire et que vous ne lui donnez pas quelque chose qu’elle déteste, vous allez plaire.

Philips PH 805

Un son incroyable ne doit pas être négligée. La bonne chanson jouée au bon moment de la vie peut améliorer la journée de n’importe qui. Dans cet esprit, Philips parvient à insérer un son expressif et percutant dans ses écouteurs PH805. De plus, vous bénéficiez d’une suppression active du bruit et d’une autonomie de 30 heures.

Imprimante instantanée Polaroid Zip

Vous voulez les avantages physiques de l’appareil photo Fujifilm ci-dessus sans l’acheter ? L’appareil photo de votre smartphone est déjà incroyable, alors procurez-vous plutôt l’imprimante !

Amazon Echo Show

Par extension, si nous parlons des appareils domestiques intelligents de Google, nous devons mettre Amazon sur la même liste, un peu moins cher que les contributions du grand G, mais avec un niveau de gadget similaire. La Show est un peu plus petite que la Nest Hub de Google que nous avions recommandé plus tôt, ce qui le rend idéal pour les goûts de la chambre ou d’une pièce plus sobre pour le salon.

Tasse de voyage réutilisable Rcup

Un grand cadeau génial de la planète. Entièrement fabriqué à partir de tasses à café recyclées et créé par un ancien designer Dyson, le rCup est un très bon récipient pour votre calin du matin.

Gaufrier intelligent Heston Blumenthal

“Et le matin, je fais des gaufres.” Ce gaufrier intelligent doit être bon si le grand homme Heston Blumenthal y a accollé son nom ! Avec une intégration intelligente et une connectivité téléphonique très pratiques pour les surveiller de près dans toutes les pièces de la maison, il est temps de varier la routine du petit-déjeuner et d’offrir à celle que vous aimez des gaufres moelleuses le matin.

PlayStation classique

Certaines personnes aiment Sega. Certains aiment Nintendo. Nous aimons vraiment la PlayStation pour son rapport qualité-prix et sa gamme incroyable de titres emballés dans la petite boîte rétro.

Un cadeau idéal pour ceux qui regardent toujours avec amour leurs jeux préférés d’autrefois. De plus, la communauté de modding est incroyablement répandue pour la PS classique, et vous pouvez augmenter considérablement la bibliothèque avec juste une clé USB pleine de jeux.

Kindle d’Amazon

Parfois, rien ne vaut le fait de se recroqueviller avec un bon livre. Ce Kindle d’Amazon avec rétro-éclairage intégré vous le permet.

Aspirateur robot Roomba 980

Quoi de mieux pour la Saint-Valentin que le cadeau de ne plus avoir à faire de corvées ? Certes, cela ne semble pas romantique quand on le dit, mais pour des investissements de qualité qui vous durent longtemps, rien ne dit mieux « je t’aime » que de pouvoir se blottir et regarder un film plus souvent. Me Roomba s’occupe de tout !

Gril et friteuse à air Ninja Health

Cuisinez comme un pro avec peu ou pas d’huile, vous donnant ce bon goût de chargrill et rendant vos repas préférés plus sains. Le Ninja Health Grill & Air Fryer utilise la technologie de l’air cyclonique pour cuisiner n’importe quel plat sans avoir besoin d’huiles grasses et autres, devenant instantanément l’un des articles les plus utiles dans n’importe quelle cuisine.

Audio-Technica AT-LP60XBT

Soufflez la poussière de vos vieux vinyles, allez en acheter de nouveaux chez Fopp et offrez à celui que vous aimez une toute nouvelle platine. Avec une construction super robuste et une restitution audio fantastique. Nous aimons le modèle LP60-XBT d’Audio Technica. Son design minimal s’intègre parfaitement à n’importe quel salon.