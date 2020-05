Safari urbain pour Seiko

Seiko complète sa collection Prospex Street Series avec quatre montres thématiques « Urban Safari ». Cette collection, lancée en 2018, hérite des codes du design de la montre de plongée professionnelle développée en 1975 et surnommée « Tuna » par les fans d’horlogerie. Ces montres (530 à 580 euros) adoptent un look moderne et ludique qui mixe l’ambiance urbaine de Tokyo avec les couleurs safari.



Chacune de ces quatre nouvelles montres dispose d’une protection externe du boîtier, élément emblématique de la montre d’origine. Les références SRPE29 et SRPE31 sont les deux premières montres automatiques de cette collection, équipées du mouvement 4R36. Les références SNJ029 et SNJ031 sont quant à elles les déclinaisons modernes du modèle Hybrid Diver’s de 1982, également apprécié des fans et surnommé « Arnie ». Toutes sont équipées de cadrans analogiques et numériques.