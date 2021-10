Ryan Gosling, nouveau visage des montres TAG Heuer

L’horloger suisse annonce l’arrivée de Ryan Gosling en tant qu’ambassadeur de la marque, une première mondiale pour l’acteur. Ryan Gosling est non seulement l’un des acteurs incontournables de sa génération, mais également une personnalité de premier plan dont les rôles sont d’ores et déjà légendaires.

Entre son rôle de chauffeur-mécanicien taciturne dans Drive et celui de chanteur et danseur nommé aux Oscars dans La La Land, Ryan Gosling est un acteur hors normes. Ses rôles ont tout de même certains aspects en commun : une volonté intrépide de constamment se lancer des défis et de repousser les limites du possible.

Quel ambassadeur représenterait mieux TAG Heuer que Ryan Gosling ? La passion, le style naturel et l’engagement pour l’excellence sont tout aussi fondamentaux pour l’homme que pour la Maison. Qui de mieux pour incarner la marque que l’acteur pouvant être considéré comme l’héritier du légendaire Steve McQueen, deux hommes pour qui le style et la substance ne font qu’un. Ryan Gosling représente aussi une nouvelle masculinité, à la fois sensible et discrète, une assurance qui est, par définition, naturelle, tout comme la marque elle-même.

« Nous sommes enchantés de présenter Ryan Gosling comme ambassadeur mondial de TAG Heuer pour sa toute première collaboration avec une marque, déclare Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer. Star depuis ses débuts, il est devenu une icône à la fois énigmatique et impénétrable. C’est un véritable artiste qui choisit ses projets avec le plus grand soin et s’y consacre comme personne d’autre, façonnant non seulement son personnage, mais aussi l’ensemble de la direction créative. Le film Drive est l’expression la plus proche de ce que nous sommes aujourd’hui, et nous sommes ravis des projets créatifs que nous allons partager ».