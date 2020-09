Royole FlexPai 2, la 5G qui se plie, et qui nous plait

Être le premier ne garantit pas que l’on se souviendra de vous. Qu’est-ce que cela a à voir avec FlexPai 2 de Royole ? Eh bien, vous avez peut-être oublié que son prédécesseur était en fait le premier téléphone au monde à proposer un écran pliant – et sa dernière itération est plus lumineuse et plus colorée. Son OLED 1920×1440 est un énorme 7,8 pouces (ou 5,5 pouces et 5,4 pouces lorsqu’il est replié), avec un processeur Snapdragon 865 et jusqu’à 12 Go de RAM à l’intérieur pour que les choses fonctionnent correctement. Vous disposez également de quatre caméras à l’arrière, dont un capteur principal de 64 MP et un ultra grand angle de 116 degrés, plus la 5G pour tous les premiers utilisateurs. Il n’y a pas encore de prix en France mais en Chine, il commence à 9988 ¥, ce qui équivaut à environ 1300 € – soit 700 € de moins que le Galaxy Z Fold 2 de Samsung.