Romain Ntamack, Raphaël Jacquelin, Bruce Jouanny et Jérémie Beyou ambassadeurs des Garmin Marq

Garmin officialise sa collaboration avec 4 ambassadeurs prestigieux. Tous sportifs de haut niveau. Le premier officie dans le golf. Le second pratique la course automobile. Le troisième navigue sur un voilier. Le quatrième se déplace toujours avec un ballon ovale entre les mains. Raphaël Jacquelin, Bruce Jouanny, Jérémie Beyou et Romain Ntamack s’associent aujourd’hui à Garmin pour devenir les ambassadeurs de MARQ, collection prestigieuse alliant le sport et la performance à l’univers de l’horlogerie. Des partenariats légitimes guidés par un ADN commun : le temps.



Petit retour en arrière. A l’occasion de son 30e anniversaire, Garmin dévoilait en 2019 sa gamme de montres horlogères d’exception : la collection MARQ, conjuguant les matériaux d’horlogerie les plus nobles à l’expertise technologique de la marque américaine dans le sport. Un an plus tard, Garmin confirme sa dynamique dans l’univers de l’horlogerie haut de gamme en associant à ses « Tool watches » les noms de 4 prestigieux sportifs de haut niveau. Ainsi, Raphaël Jacquelin, Bruce Jouanny, Romain Ntamack et Jérémie Beyou ont décidé de prêter leur image avec enthousiasme à la collection MARQ.



« Garmin est entré dans l’univers des montres en 2003 via ses domaines de compétence que sont le sport et le GPS, rappelle Eric Bernard, Directeur Général de Garmin France & Benelux. Si la marque est aujourd’hui leader sur le marché des montres de sport et des montres connectées, elle a rapidement souhaité investir d’autres domaines. Et l’horlogerie plus haut de gamme s’est imposée comme une évolution naturelle. En signant avec des noms de sportifs prestigieux, Garmin confirme sa volonté d’exister parmi les acteurs du milieu de l’horlogerie de luxe. »



« Chaque égérie représente l’un des univers historiques de la marque. Ainsi, le golfeur Raphaël Jacquelin devient ambassadeur de Garmin MARQ Golfer. Le pilote automobile Bruce Jouanny représentera Garmin MARQ Driver. Quant au skipper Jérémie Beyou, il officiera pour le compte de Garmin MARQ Captain. » Et Romain Ntamack ? « Son statut est particulier. Il permet de donner de la puissance au dispositif partenarial. En sa qualité de joueur international français de rugby à XV et demi d’ouverture au sein du Stade toulousain, Romain Ntamack nous apportera à la fois de la visibilité et de la notoriété.

C’est un joueur très populaire, apprécié du Grand Public. En l’accueillant au sein de la famille Garmin, nous nous donnons les moyens de toucher une cible nouvelle. Une clientèle familière avec les codes du luxe, sensible à la tradition, qui appréciera l’aspect viril, robuste et sportif de la gamme MARQ.”