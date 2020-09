Roli Lumi Keys 1, un prof de piano portable

Regardons les choses en face : l’été est derrière nous et nous allons tous passer beaucoup de temps à l’intérieur les prochains mois. Alors pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour devenir le prochain Elton John ? Le Lumi Keys 1 est un adorable clavier miniature qui se connecte à une application mobile et vous apprend à jouer du piano avec ses touches lumineuses aux couleurs arc-en-ciel. Dans l’application Lumi remaniée, il y a plus de 400 chansons à jouer et plus de 100 leçons, des leçons de base pour débutants à “appuyer sur la touche quand il s’allume”, jusqu’à la notation musicale appropriée. Le Lumi Keys 1 pèse 77 g de plus que son prédécesseur, et es touches elles-mêmes sont maintenant plus satisfaisantes pour vos doigts confus. Si vous pré-commandez maintenant, vous obtenez le clavier, un Snapcase gratuit, une livraison express et un bon de réduction pour Lumi Premium, qui vous donne accès à la bibliothèque complète de chansons. Le stock est limité, mais si vous signez rapidement, la première vague d’envois est prévue pour début novembre.