Roland JX-08 et JD-08, le retour des synthés vintage

Le fabricant japonais d’instruments électroniques Roland s’est inspiré des archives, dévoilant les JX-08 et JD-08 en hommage à deux de ses synthés vintage les plus appréciés du passé.

Le JX-08 est un hommage au JX-8P des années 80, qui était l’un des derniers synthétiseurs analogiques de la société, tandis que le JD-08 (photo ci-dessus) est un hommage au JD-800 numérique de 1991.

Roland dit que les nouveaux modules de sons reproduisent les sons classiques de ces synthé d’une époque révolue (sauf pour The Weekend), mais offrent également de nouveaux effets conformes aux tendances actuelles. Dans le cas du JX-08, il y a 32 préréglages inspirés du modèle original de 1985, plus 100 nouveaux patchs pour le musicien moderne et un séquenceur polyphorique.

Le JD-08 de style années 90, quant à lui, ajoute “une polyphonie étendue, un séquenceur polyphonique en deux parties et d’autres mises à jour modernes” à un package qui cherche à émuler la “palette sonore électronique agressive” des formes d’onde originales.

Les deux modèles disposent également d’une multitude d’options de connectivité contemporaines et sont hautement portables. Ils peuvent fonctionner sur l’alimentation USB ou sur piles, sont livrés avec une interface audio/MIDI USB-C intégrée, et contiennent également un haut-parleur intégré et des E/S MIDI de grande taille.

Plus encore, ils sont relativement abordables, au prix de 400 $ chacun. Mais il y a un problème majeur dans le fait que ni l’un ni l’autre n’arrivera à temps pour les vacances, vu qu’ils seront lancés aux États-Unis en janvier 2022. Nous devrions les croiser au CES à Las Vegas l’année prochaine, vu que la rédaction de Stuff Magazine y sera (comme d’habitude).