Rog Zephyrus G14, un PC portable de pointe et design co-signé avec Acronym

Annoncée le 15 septembre, cette édition spéciale du PC portable Rog Zephyrus G14, conçue avec l’agence de design de renom, mêle composants de pointe et vision radicalement nouvelle de ce à quoi les nouvelles technologies peuvent ressembler.

Cet ordinateur portable de 14’’ le plus puissant au monde s’appuie sur un concept développé par Errolson Hugh, adapté à l’identité de l’utilisateur : bien plus qu’un joueur, celui-ci devient désormais un créateur de contenus et générateur de nouvelles idées.

Le ROG x ACRNM est commercialisé à partir du 18 septembre. Ce nouveau PC créé conjointement par les ingénieurs ROG et ACRONYM incarne leur volonté de fusionner des caractéristiques techniques de pointe avec un design de châssis inédit. Il a été conçu à l’aide de nouvelles techniques d’assemblage, de gravure, de finition et de peinture, et embarque un processeur huit coeurs AMD Ryzen 9 et une carte graphique RTX. 2060. Ce qui fait de lui un ordinateur portable adapté à la création de contenus telle que la postproduction vidéo ou le streaming, mais aussi au gaming.

Il possède aussi une dalle IPS certifiée Pantone qui garantit la fidélité des couleurs qu’il affiche, ainsi que la technologie Adaptive Sync de fréquence de rafraîchissement variable qui contribue à fluidifier l’affichage des jeux. Le Zephyrus G14 est plus premium que jamais avec sa puissance de feu condensée dans un châssis de 14’’ de moins de 20 mm d’épaisseur. Il est entièrement conçu à partir de matériaux haut de gamme dont un alliage de magnésium pour le deck et un alliage d’aluminium pour le capot afin qu’il soit aussi léger que robuste. De plus, il se démarque facilement des autres ordinateurs portables grâce à son interface LED AniMe Matrix qui représente pour les créateurs un nouveau support sur lequel ils peuvent afficher fièrement leurs animations, effets de texte et spectres audio.

Rog Zephyrus G14, à partir de 2699 €, en exclusivité chez FNAC-Darty, et sur la plateforme de vente en ligne ASUS e-shop.