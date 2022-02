Rockstar confirme que le prochain Grand Theft Auto est en plein développement

Cela fait près de neuf ans que Grand Theft Auto 5 a été lancé, et le géant du monde ouvert de Rockstars a rarement été hors des ventes.

2013, c’est il y a longtemps, cependant. Et les fans attendaient avec impatience la suite. Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour vous : Rockstar a officiellement confirmé que le développement actif du prochain titre de la série GTA est en cours.

Mais que signifie « en développement actif » ? Eh bien, ce que cela dit. Rockstar a officiellement commencé à créer le prochain jeu GTA. L’entreprise ne se contente plus d’y penser, elle s’asseoit pour le faire. Il y a de fortes chances que ce soit le cas depuis un certain temps, mais nous attendions que ces mots magiques soient prononcés.

Bien sûr, la confirmation de ce que nous avons déjà supposé se produire est très différente d’un dévoilement complet, et nous ne serions pas sûrs de voir réellement GTA 6 en action de si tôt.

Mais maintenant que nous avons plus d’un an dans le cycle de vie de la génération actuelle de consoles, il est facile de commencer à rêver de ce que Rockstar sera capable de faire avec toute cette technologie de nouvelle génération. Enfin, après la déception de la trilogie récemment remasterisée, espérons que le développeur aura plus à partager cette année.