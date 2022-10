Roccat présente son clavier Vulcan II Max

Le nouveau Vulcan II Max combine les performances, la vitesse, la durabilité et les fonctionnalités des interrupteurs optiques TITAN II à une conception Dual LED et à un design récompensé. Avec son nouveau repose-poignets transparent, les effets lumineux signatures de ROCCAT sont encore plus impressionnants.

ROCCAT, la marque allemande de périphériques PC appartenant au groupe Turtle Beach (NASDAQ : HEAR), annonce aujourd’hui la disponibilité de son nouveau clavier optique-mécanique, le Vulcan II Max. Ce nouveau Vulcan II Max perpétue la lignée des très appréciés Vulcan, en offrant un condensé de performances, de fonctionnalités et de durabilité, le tout dans un design époustouflant, faisant de lui l’un des claviers les plus fonctionnels et élégants du marché. Le Vulcan II Max fait suite au Vulcan II Mini, son homologue compact au format 65 %, considéré par les médias comme un excellent clavier1.

Le Vulcan II Max est équipé des interrupteurs optiques-mécaniques TITAN II offrant un ressenti exceptionnel, une vitesse de clic inégalée et une durabilité de 100 millions de frappes. Le Vulcan II Max intègre également la nouvelle technologie Dual LED permettant à certaines touches de multiplier leurs fonctionnalités, tout en indiquant aux joueurs la fonction active grâce à l’éclairage. Pour les joueurs PC à la recherche d’un clavier au design unique et aux performances extrêmes, le Vulcan II Max est dès à présent disponible sur le site ROCCAT.com pour 229,99 €.

« Notre nouvelle gamme Max offre aux joueurs ce qui se fait de mieux en termes de design et de performance signés ROCCAT. En cela, le Vulcan II Max performe sur tous les fronts », soulignait René Korte, Fondateur de ROCCAT et Directeur Général des périphériques PC chez Turtle Beach. « Des interrupteurs TITAN II ultra-rapides au design RGB diffusant l’éclairage jusque sous les poignets des joueurs, le Vulcan II Max est le clavier le plus rapide et le plus élégant que nous ayons conçus jusqu’à maintenant ».

Grâce aux interrupteurs optiques-mécaniques TITAN II, le Vulcan II Max offre un ressenti fluide, une vitesse de frappe ultra-rapide et une durabilité exceptionnelle de 100 millions de frappes. De plus, les interrupteurs TITAN II sont compatibles avec de nombreuses touches tierces pour plus de personnalisation. Cette personnalisation va jusque dans l’utilisation du clavier grâce à la technologie Dual LED et ses 24 touches multifonctions disposant d’un éclairage dédié, assurant aux joueurs de ne jamais se tromper. Avec cette technologie, couplée à la fonctionnalité Easy-Shift[+], les joueurs peuvent personnaliser presque infiniment leur clavier.

Enfin, avec 4 Mo de mémoire intégrée, le Vulcan II Max se veut des plus pratiques, permettant aux joueurs de rapidement passer d’un profil sauvegardé à un autre, directement depuis le clavier. Des éléments plébiscités par les joueurs font également leur retour, comme la plaque en aluminium anodisé qui garantit l’intégrité de la structure, et les commandes multimédias intégrées. Enfin, un tout nouveau repose-poignets translucide diffuse la technologie AIMO de ROCCAT et garantit l’harmonie lumineuse d’un bout à l’autre de l’installation avec les produits compatibles, tel que le Syn Max Air et la Kone XP Air.