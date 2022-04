Roccat lance sa nouvelle souris gaming Kone XP 

Roccat, marque du groupe Turtle Beach présente sa toute nouvelle souris PC gaming, la Kone XP. Avec ses 15 boutons et ses 29 fonctions attribuables, la Kone XP est l’une des souris les plus personnalisables du marché, qui s’adapte à tous les styles de joueurs et de jeux. Pour les joueurs les plus investis, la précision du capteur optique Roccat Owl-eye 19 000 DPI et la vitesse du Titan Switch Optical seront particulièrement appréciées, sans oublier les patins PTFE thermo-traités assurant des mouvements fluides et le câble PhantomFlex, si léger et flexible qu’on l’oublie. Enfin, pour les joueurs qui adorent l’éclairage RGB, la Kone XP repousse une nouvelle fois les limites avec ses 22 LEDs et sa molette Krystal 4D transparente.

Roccat Kone XP, 89,99 €.