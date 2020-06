Robots de tonte Robomow : une conduite exemplaire sans pilote

Ls robots sont là, au service de ceux qui considèrent que tondre leur pelouse est un gaspillage de temps ou une cause de fatigue inutile. Depuis que le savoir-faire unique et l’expertise Robomow se déploient à travers un choix de 13 robots de tonte, actifs sur tout terrain, la solution devient évidente. L’entretien du gazon par un robot de tonte Robomow fait donc gagner un temps précieux à son propriétaire, et le résultat est irréprochable. Silencieux, autonome et capable d’effectuer un travail de haute précision, chaque modèle remplit sa fonction sans rechigner devant aucun obstacle.

Les robots de tonte Robomow interviennent au plus près des bordures, et se rendent seuls à leur lieu de rechargement dès les premiers signes de faiblesse de la batterie. Ils pourront ensuite reprendre leur mission, ou rester au repos, si la pelouse est uniformément tondue. Hérités de deux décennies d’expérience dans la tonte robotisée, les robots de tonte Robomow se répartissent en trois catégories : RX, RC et RS. Chacune de ces gammes comprend plusieurs modèles, conçus pour s’adapter aux pelouses de tous types et de toutes tailles (de 250 m2 à 5 000 m2). Leur carrosserie aux courbes modernes est servie par une technologie de pointe. Robots de tonte RX Robomow.

Compacts, précis et simples d’utilisation, les RX opèrent sur des terrains d’une superficie n’excédant pas 500 m2, avec une largeur de coupe de 18 cm. Robots de tonte RC Robomow – Robustes, rapides et performants, les RC tondent des superficies jusqu’à 2 000 m2, pour une largeur de coupe de 28 cm. Robots de tonte RS Robomow. D’une puissance supérieure, les RS montrent sur le terrain une rapidité d’exécution extraordinaire. Ils entretiennent des surfaces jusqu’à 5 000 m2, pour une largeur de coupe de 56 cm. Quant au modèle haut de gamme RS635 Pro SV RoboVision Robomow, il est équipé d’une caméra pour observer son environnement, l’analyser et agir en conséquence. Si par exemple, une personne ou un animal coupe sa trajectoire, il anticipera et l’évitera.