Roborock Q7 Max, le nettoyage au futur simple

Roborock, constructeur de robots domestiques intelligents et sans fil, lance son nouveau robot aspirateur milieu de gamme Q7 Max, et son Auto Empty Dock Pure, pour venir former le bundle Q7 Max+, le premier de sa nouvelle série Q. La série Q combine les fonctionnalités phares de la série S, dont la navigation LiDAR et la personnalisation des commandes depuis l’application, avec la facilité du vidage automatique pour s’adresser à un plus large public.



“Nous pensons que la combinaison entre robots aspirateurs et stations de vidage automatique est désormais incontournable. Outre l’avantage de la diminution du vidage manuel, les clients sont aussi moins exposés aux allergènes”, déclare Richard Chang, PDG et fondateur de Roborock. “Nous rendrons tous nos futurs aspirateurs robots compatibles avec l’option d’une station de vidage automatique, et avec cette nouvelle série Q, nous espérons rendre cette fonctionnalité plus accessible.”

Une puissance d’aspiration de 4200Pa et une brosse principale entièrement en caoutchouc permettent d’attraper efficacement les saletés incrustées, aussi bien dans les moquettes que sur des sols fissurés. Cette brosse résiste parfaitement aux cheveux emmêlés, facilitant son entretien par les utilisateurs.



Le Q7 Max+ aspire et lave simultanément les sols. Une pression constante de 300g est appliquée sur la serpillère, et l’application permet de choisir parmi 30 niveaux de débit d’eau, selon le type de sol.

Enfin, la toute nouvelle station de vidage Auto-Empty Dock Pure vide automatiquement les déchets ramassés par le robot après chaque cycle de nettoyage. Son bac de 2,5L offre jusqu’à 7 semaines sans aucune intervention manuelle. Pour la première fois dans un robot aspirateur Roborock, le réservoir d’eau de 350 ml et le bac à poussière de 470 ml sont collés. Désormais, un seul trajet est nécessaire pour vider l’un et recharger l’autre.



Grâce au système de navigation laser PreciSense de Roborock, le Q7 Max+ cartographie et planifie des parcours de nettoyage efficaces, tout en proposant des options de paramétrage personnalisable, notamment la programmation de routines personnalisées, tel qu’un nettoyage en profondeur de la cuisine après un repas. Une nouvelle fonction de cartographie en 3D permet de reconnaître et de positionner les meubles de grande taille tels que les canapés et les lits, offrant ainsi à l’utilisateur un meilleur nettoyage, d’une simple pression sur l’icône depuis l’application.

Roborock Q7 Max+, 649 €