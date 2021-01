Ring présente une Ring Video Doorbell Wired à 59 € polyvalente et compacte

Ring annonce aujourd’hui Ring Video Doorbell Wired, sa plus petite sonnette raccordée à ce jour. Elle offre des fonctionnalités de pointe telles que la vidéo HD, la conversation bidirectionnelle, la visualisation en direct, la détection de mouvements avancée, les zones de confidentialité personnalisables, et bien plus encore, le tout dans un boîtier mince et compact.

Et tout cela à seulement 59 € ! Une option parfaite et abordable pour les débutants en matière de sécurité domestique ou les utilisateurs qui cherchent à étendre leur sécurité. Elle se raccorde au câblage préexistant d’une sonnette et qui inclut tout ce qui est nécessaire pour s’assurer une tranquillité d’esprit, à la maison ou en déplacement.

Les fonctionnalités standard disponibles sur Ring Video Doorbell Wired comprennent la vidéo HD 1080p avec vision nocturne et l’audio bidirectionnel avec annulation du bruit, offrant un champ de vision clair et la possibilité de voir et de parler avec les visiteurs où que l’utilisateur se trouve. Des zones de mouvement personnalisables permettent de délimiter des zones spécifiques où déclencher des alertes et des zones de confidentialité pour bloquer celles qu’un propriétaire/locataire ne souhaite pas surveiller. Une fois ces zones définies, la détection de mouvement avancée envoie une alerte à l’application Ring lorsqu’un mouvement est détecté à une certaine distance de la Ring Video Doorbell raccordée.

Une fois installé, Ring Video Doorbell Wired est facile à utiliser et peut être contrôlée via l’application Ring. Les utilisateurs peuvent ainsi définir leurs préférences de notifications, personnaliser leurs zones de mouvement et de confidentialité et également connecter rapidement d’autres caméras, sonnettes Ring et kit de surveillance Ring Alarm pour créer un écosystème de sécurité intégré dans toute la maison et ainsi surveiller tout ce qui se passe de n’importe où. Ring Video Doorbell Wired est également compatible avec certains appareils Alexa. Il suffit d’activer la skill Ring dans l’application Alexa et de dire « Alexa, montre-moi la porte d’entrée » pour visionner en direct sur votre appareil Alexa ou de dire « Alexa, parle à la porte d’entrée » pour parler directement avec la personne qui se trouve à la porte.