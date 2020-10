RhinoShield, fournisseur officiel de la Team Vitality

RhinoShield devient le fournisseur officiel de la Team Vitality, leader français de l’esport. « Notre engagement auprès de Vitality s’illustre par la création d’une collection de coques à l’effigie des joueurs et aux couleurs de l’équipe, explique Guillaume, Brand Manager de RhinoShield France. Nous équipons désormais les smartphones des joueurs avec nos protections ainsi que ceux des ambassadeurs Vitality. « Chez RhinoShield, l’esport est l’une de nos plus grandes passions.



Ainsi, nous cherchions à nous lancer dans ce domaine depuis un certain temps déjà. En tant que grands supporters de Vitality et de l’esport en général, nous sommes particulièrement heureux d’annoncer cette collaboration et d’ouvrir un nouveau chapitre.

Nous mettons tout notre cœur dans cette collection et nous espérons que vous l’apprécierez autant que nous ! ».

Vous voulez supporter votre équipe Vitality favorite ? Habillez votre coque avec un maillot officiel du leader français des clubs d’esport et créez la coque qui vous ressemble !