Revolut lance Revolut Reader sur le marché des terminaux de paiement

Revolut vient d’annoncer avoir dépassé la barre des 25 millions d’utilisateurs dans le monde dont presque 2 millions dans l’Hexagone, lance Revolut Reader en France.

Ce nouveau produit est un lecteur de cartes léger, rapide et offrant l’une des meilleures autonomies du marché. Il a été conçu pour permettre aux commerçants d’accepter les paiements partout dans le monde. Ce lancement marque l’entrée de Revolut dans le domaine des paiements physiques, tandis que la super application continue de perfectionner son offre pour ses clients professionnels.

Avec Revolut Reader, les paiements deviennent aussi faciles qu’avec de l’argent liquide. Revolut Reader accepte les transactions instantanées et sécurisées effectuées par cartes de débit et crédit, ainsi que les méthodes de paiement sans contact dont Apple et Google Pay. Ce terminal est capable de réaliser des transactions toute la journée et possède des fonctionnalités intelligentes pour répondre à toutes les exigences d’une entreprise en pleine croissance. Grâce à une vitesse de paiement inférieure à 5 secondes, nos clients peuvent accepter, régler et stocker des paiements en un seul endroit : leur compte Revolut Business ou Revolut Pro (dédié aux freelances dans l’application Revolut).

Revolut, cherchant à faciliter l’interaction des utilisateurs avec l’application, a également ajouté la fonction Catalogue. Les clients utilisant un compte Revolut Business peuvent désormais créer et personnaliser leur catalogue de produits, et ainsi sélectionner facilement les produits ou services qu’ils souhaitent proposer aux consommateurs. Revolut Reader peut être adapté à d’autres systèmes de TPE dans les entreprises, grâce à une solution SDK/API incluse.

Revolut Reader est synchronisé et configuré automatiquement lors de la première connexion à l’application Business et permet au client d’accepter, de régler et de stocker les paiements sur un même compte. Le produit est également commercialisé à un prix compétitif, avec des frais de 0,8 % + 0,02 € par transaction. Le Revolut Reader est vendu à un coût unique de 49 € aux clients Revolut Business, et livré à domicile en 4 jours ouvrables maximum. Des tarifs personnalisés pour les utilisateurs traitant de plus importants volumes sont également disponibles. Les clients peuvent contacter notre équipe de vente ici.

Revolut Reader a été imaginé pour toutes les entreprises – petite ou grande, locale ou multinationale, nouveau commerçant ou boutique unique – dans tous les secteurs. En ouvrant un compte commerçant avec Revolut Business ou Revolut Pro, les clients peuvent connecter leur compte Business au Revolut Reader et obtenir un accès gratuit à la gamme d’outils commerciaux intelligents de Revolut, tels que les paiements locaux et internationaux, le taux de change interbancaire, l’IBAN pour les virements internationaux, les demandes de paiement, et bien plus encore. De plus, les clients de Revolut Reader peuvent profiter d’un réseau de plus de 25 millions de consommateurs qui effectuent leurs paiements avec Revolut.