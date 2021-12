Retour en Antarctique pour la Seiko Diver’s 1968

La première montre de plongée de Seiko, et du Japon, est née en 1965. Avec une étanchéité à 150 m et un mouvement automatique, elle a prouvé sa grande qualité et sa fiabilité lorsqu’elle a été portée par les membres de la 8ème expédition japonaise de recherche antarctique en 1966.

Les réactions positives des membres de l’expédition les ont incités à choisir de nouveau les montres de plongée Seiko pour leurs futures expéditions entre 1966 et 1969. C’est à cette période, en 1968, que Seiko a créé la montre de plongée étanche à 300 m et munie d’un mouvement automatique à 10 alternances.

Aujourd’hui, Seiko introduit dans la collection Prospex une nouvelle interprétation de la montre de plongée de 1968, encore mieux équipée pour relever le défi des conditions les plus extrêmes sur terre. Cette montre, avec ses spécifications avancées, sera portée par les membres de la 63ème Expédition japonaise de recherche en Antarctique. Si le design reflète son héritage, chaque aspect de cette nouvelle création illustre le haut niveau de technologie des montres de plongée qui fait la renommée de la collection Prospex.

Le boîtier, la lunette et la couronne sont tous fabriqués en acier Ever-Brilliant de Seiko, une qualité d’acier inoxydable plus résistante à la corrosion que celle couramment utilisée dans les montres aujourd’hui. Pour garantir la durabilité de la montre, la couronne n’est pas vissée directement dans le boîtier mais verrouillée dans un composant séparé intégré au boîtier, ce qui permet de la remplacer plus facilement

La montre est animée par le calibre 8L35, développé spécialement pour les montres de plongée et assemblé à la main par les artisans du Shizukuishi Watch Studio, dans le nord du Japon. La solidité et la précision du mouvement garantissent les plus hauts niveaux de performance possibles dans les environnements les plus exigeants, tant sur terre que sous l’eau.

Le cadran texturé évoque les paysages de l’Antarctique, tandis que le subtil dégradé de bleu, du clair au foncé, fait écho aux magnifiques couleurs de la glace polaire.

La lunette évoque également l’unicité de ce paysage glacé avec ses chiffres et ses index bleu glacier. Le double index à douze heures est recouvert d’une généreuse couche de Lumibrite, tout comme les aiguilles. Quant au verre saphir doublement bombé, il bénéficie d’un revêtement antireflet sur la surface intérieure afin de garantir une grande lisibilité sous tous les angles.

Le design et la texture du bracelet de la montre rendent hommage à l’original de 1968, mais il est désormais fabriqué en silicone pour plus de résistance et de confort. La montre est également proposée avec un bracelet en tissu qui intègre une technique de tressage traditionnelle du Japon appelée Seichu. Naturellement, la solidité de ce bracelet Seichu et sa résistance à la dégradation causée par l’exposition au soleil répondent aux normes les plus exigeantes des montres de plongée Seiko Prospex.

Cette nouvelle montre rejoint la collection Prospex Save the Ocean de Seiko, qui soutient différentes initiatives de conservation marine, dont l’une implique des contributions à l’Institut national de recherche polaire, basé à Tokyo.

Dans le cadre de ce programme, Seiko a récemment fait don de montres à l’équipe de la 63ème expédition japonaise de recherche antarctique (JARE).

Cette nouvelle montre de plongée Prospex sera disponible en édition limitée à 1 300 exemplaires pour 4600 € dans les boutiques Seiko.

www.seikoboutique.fr