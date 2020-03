Restez concentré avec les micro-casques Jabra Evolve2

Jabra annonce la nouvelle génération de sa gamme best-seller Evolve, leader sur le segment des micro-casques pour communications unifiées (UC); conçus pour améliorer la productivité en environnement de bureau… ou de télétravail !

Les Evolve2 85, Evolve2 65 et Evolve2 40, ces trois nouveaux modèles, ont été conçus pour améliorer la concentration, la collaboration et la flexibilité sur le lieu de travail. En bloquant davantage de bruit, en assurant une clarté vocale optimale, en permettant de réunir des équipes dispersées, en donnant aux utilisateurs la possibilité de travailler en tous lieux et en surveillant les données pour contribuer à la prise de décisions intelligentes, la gamme Evolve2 réunit tous les atouts pour s’imposer comme la nouvelle référence en matière de productivité au bureau et en mobilité. Ces trois micro-casques fonctionnent avec les principales plateformes de communications unifiées (UC) et seront certifiés pour Microsoft Teams.

eau de flexibilité.

Les produits de la gamme Evolve disposent d’une fonction busylight caractéristique des produits Jabra et visible sur 360 degrés. Présent sur les deux hauts-parleurs, ce voyant signale clairement que l’utilisateur souhaite rester concentré et travailler sans être dérangé. De plus, les micro-casques sans fil de la gamme Evolve peuvent être connectés à tous les appareils mobiles. Dans ce cas, l’application Jabra Sound+ garantit une expérience audio complète et personnalisée.

L’Evolve2 85 se caractérise par une réduction active du bruit (ANC) digitale hybride et dix microphones, à savoir deux dans la perche micro entièrement intégrée et huit dans les oreillettes. L’utilisateur dispose d’une autonomie sans fil pouvant atteindre 37 heures, de haut-parleurs de 40 mm pour une immersion musicale intégrale et d’un voyant busylight intégré visible sur 360 degrés.

L’Evolve2 65 est doté de trois microphones : deux sont situés dans la perche et le troisième dans le haut-parleur droit. Ce micro-casque dispose d’une autonomie pouvant atteindre 37 heures avec une portée sans fil effective trois fois supérieure à celle de l’actuel Evolve 65.

L’Evolve2 40 offre le même niveau de confort, de durabilité et d’expérience que l’Evolve2 65 dans une version filaire.

Les micro-casques Evolve2 85 et Evolve2 65 seront équipés du nouvel adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 (dongle) disponible en versions USB-C et USB-A.

• Evolve2 85 Stéréo : 449 euros (489 € avec socle de charge)

• Evolve2 65 Stéréo : 209 € (249 € avec socle de charge)

• Evolve2 65 Mono : 199 € (239 € avec socle de charge)

• Evolve2 40 Stéréo : 119 €

• Evolve2 40 Mono : 109 €