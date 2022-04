Ressentez la Force (dans vos pouces) et construisez ces trois nouveaux dioramas Lego Star Wars

Construire. Ou ne construisez pas. Il n’y a pas d’essai.

Il y a longtemps (la fin des années 1970), dans une galaxie très, très lointaine (OK… principalement la Tunisie et les États-Unis), Star Wars a vu le jour, captivant le jeune public et le prenant au piège pour toujours. Maintenant, ils ont tous grandi, et Lego – ayant pendant des années fait des fortunes avec les kits Star Wars – n’essaie même pas de cacher le fait que beaucoup de gens veulent juste décorer leur étagère.

Avec un nouveau trio de dioramas, vous pouvez montrer votre côté rebelle en construisant des scènes de A New Hope et The Empire Strikes Back. Le moins cher de la gamme (et le préféré de Stuff) est un diorama de 665 pièces Death Star Trench Run.

Il comporte de nombreuses pièces grises minuscules que vous utilisez pour façonner un morceau de la Death Star. Au centre de la scène se trouve le X-Xing de Luke Skywalker, avec un trio de chasseurs TIE à sa poursuite. La force sera forte avec celui-ci, en supposant que vous ne le laissez pas tomber par terre.

Les deux autres ensembles sont à l’échelle minifig. le diorama Death Star Trash Compactor provient d’un moment antérieur dans A New Hope. Avec ses 802 pièces, il vous donne les moyens d’écraser sadiquement la vie de la minifig Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca et la princesse Leia Organa, tandis que C-3PO et R2-D2 se chamaillent en marge. Il y a aussi une tête de dianoga là-dedans, alors faites attention à ce que Lego Luke ne coule pas sous la surface.



Enfin, le Dagobah Jedi Training a le plus de pièces, avec 1 000 pièces. Il passe à Empire et présente l’aile X de Luke sortant d’un marais en briques, Yoda debout près de sa hutte, Luke suspendu à l’envers et pleurnichant à propos de son entraînement, et R2-D2 regardant, se demandant vraisemblablement s’il pouvait faire décoller le X-wing, juste pour vivre une vie tranquille.

Dans le même film, Yoda a fait remarquer que “toujours en mouvement est l’avenir” – mais ce n’est pas le cas avec ces kits Lego. Leur date de sortie est fixée : le 26 avril, bien que vous puissiez déjà les pré-commander aujourd’hui.