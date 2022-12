Renault imagine une édition collector de sneakers, hommage à R5 Turbo

Pour célébrer le 50e anniversaire de Renault 5, la marque automobile fait le choix audacieux d’infiltrer la sneaker sphère avec une collection de 5 design créés sur-mesure et imaginés à partir de cinq modèles phares R5 Turbo.

Nommée ‘RACING SHOE5’ et fabriquée à la main, cette édition ultra limitée, qui ne compte que 25 paires, sera disponible à la vente au sein d’un pop-up store dédié SHINZO Paris du 2 au 6 décembre 2022 SHINZO Paris, 29 rue Etienne Marcel 75002 – du lundi au samedi 10h30 – 19h30

Plus que des paires rares recherchées par les sneakers-addicts, les modèles RACING SHOE5, confectionnés et assemblés à la main par la Maison Savoir-Faire Paris, sont de véritables œuvres d’art. Les fans d’automobile mais aussi les passionnés de pop culture apprécieront la recherche du détail apportée au design des modèles ainsi qu’à la conception par le spécialiste de la fabrication artisanale de sneakers sur-mesure.

Renault et Savoir-Faire Paris mêlent ici leurs univers et transposent pour la première fois sur une basket, les éléments typiques de l’emblématique R5 Turbo : l’inclinaison arrière du modèle fait référence au châssis de la voiture ainsi que les aérations latérales, l’intérieur des paires est inspiré de la scellerie et les lacets reprennent les ceintures de sécurité.

Les 25 paires de l’édition ultra limitée RACING SHOE5 seront mises en vente du 2 au 6 décembre au pop-up store SHINZO, 29 rue Etienne Marcel, 75002 Paris et proposées au prix unique de 555 €.

Totalement customisé pour l’occasion, le lieu offrira 4 zones « écrins » pour mettre en avant chaque modèle, eux-mêmes sublimés par des collaborations artistiques :

• Le modèle noir sera présenté avec une œuvre de l’artiste Étienne Bardelli,

• Les paires rouges & bleues seront accompagnées d’une oeuvre d’Arnaud Liard

• La version blanche quant à elle, par une pièce de l’artiste Sébastien Preschoux.

Les trois artistes ont été choisis pour leurs univers graphiques très différents. Ils investissent les espaces du pop-up store SHINZO Paris en s’appropriant les modèles uniques RACING SHOE5 et ainsi créer un univers aspirationnel pour chacun d’eux.

Les modèles seront vendus dans leur boîte numérotée et équipée d’un QR code, offrant aux acquéreurs l’accès à des conseils spécifiques de Savoir Faire Paris pour entretenir leurs paires.

Avec la collection RACING SHOE5, Renault s’offre un joli clin d’œil à R5 Turbo sortie en 1972 avant de dévoiler la future Renault 5, 100% électrique, fabriquée en France qui sortira en 2024.

Proche des codes de la Mode et du Design, la marque automobile entretient le désir en inventant des versions Electro Pop de ses modèles phares qui ont participé à nourrir son histoire et qui l’inscrivent durablement dans l’avenir.