Renault et R-FIT s’associent pour lancer en France des kits rétrofit électriques sur des modèles iconiques

Renault, leader de l’électrique en France fait bouger les lignes y compris sur les véhicules classiques et lance en France la commercialisation, en partenariat avec R-FIT1, de kits rétrofit électriques pour ses icônes populaires : Renault 4, Renault 5 et Twingo première générationLe kit rétrofit électrique pour la Renault 5 sera commercialisé en septembre 2023 tandis que celui pour Twingo sera proposé dans un second temps, toujours pour le marché français.

Les trois modèles rétrofités seront exposés sur le stand Renault à Rétromobile2. Les visiteurs pourront découvrir l’offre et demander conseils sur place avant de passer commande de leur kit rétrofit électrique 4L sur le stand de notre partenaire R-FIT. La commande du kit rétrofit électrique pour la Renault 4 sera aussi disponible à la vente en ligne dès le 1er février sur le site rfitvintage.com à partir de 11.900 € (pose comprise).

Le rétrofit consiste à retirer le moteur thermique et le réservoir du véhicule et à les remplacer par un moteur électrique et une batterie. Convertis à l’électrique, la durée de vie des véhicules anciens est prolongée, leur utilisation n’émet pas de CO2 et ils sont particulièrement appropriés aux conditions de conduite urbaine actuelles notamment pour les zones à faibles émissions (ZFE-m).

Ayant passé avec succès les différents tests d’homologation à l’UTAC, cette conversion présente un niveau de sécurité aux standards du marché. L’offre permet également de bénéficier en France d’aides nationales et régionales4 (en fonction des revenus et des régions) et le coût d’utilisation et d’entretien est réduit.

Une fois le véhicule rétrofité, le propriétaire peut circuler en toute tranquillité puisqu’il dispose de certificats d’homologation et d’immatriculation indiquant le type d’énergie « Electricité » (EL) à la place d’essence (ES).

Avec ce nouveau lancement de kits rétrofit électriques pour les modèles cultes de son patrimoine, Renault démontre une fois de plus sa volonté de faire entrer la marque dans la modernité tout en renforçant sa position de leader dans les véhicules électriques urbains ancrés dans leur temps.