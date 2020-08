RELX, le vapotage nouvelle génération

Il y a vapotage et vapotage… Voici la Rolls de la cigarette électronique en termes de style comme de qualité. La nouvelle collection RELX se pose en alternative de qualité pour remplacer la cigarette. Le tout avec un design soigné, des coloris cool et les techniques de production les plus modernes pour proposer un vapotage sûr.

Toutes les formules de e-liquides de RELX sont développées par une équipe expérimentée de chimistes et scientifiques spécialistes des saveurs, utilisant les meilleurs ingrédients et sels de nicotine. A cela s’ajoute un nouvel atomiseur en céramique en forme de nid d’abeille, pour des tractions plus douces et plus fluides. Une echnologie innovante d’atomisation en céramique, avec e-liquide enveloppé à 360°, donne un rendu de saveur authentique et une sensation de gorge plus fraîche.

RELX Classic Starter Kit (1 Appareil + 1 RELXPod (2 ml) + 1 câble micro-USB), 39,99 €