Rejoignez Star Wars : Squadrons et sauvez la galaxie

Montez dans le cockpit sur Xbox One, PlayStation4, en réalité virtuelle et sur PC avec compatibilité cross-play dans l’expérience de chasseur STAR WARS la plus immersive à ce jour

Pilotes, attachez vos ceintures et préparez-vous au combat ! Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA), Motive Studios et Lucasfilm lancent l’immersive expérience de combats spatiaux à la première personne Star Wars™ tant attendue : Star Wars™: Squadrons. Présenté par Polygon comme “la simulation de vol spatial dont les fans rêvaient depuis tout une génération”, le jeu offre des combats multijoueur palpitants en 5c5 ainsi qu’une histoire Star Wars™ originale suivant les événements de Star Wars: Le Retour du Jedi. Dans ce nouveau scénario authentique, les joueurs se retrouveront en première ligne d’un conflit en développement du point de vue alterné de deux pilotes personnalisables : l’un au service de la Nouvelle République et l’autre de l’Empire Galactique.

Star Wars : Squadrons est jouable en réalité virtuelle sur PS4 et PC, pour que les joueurs ressentent chaque dérapage, chaque esquive et chaque manœuvre comme s’ils étaient dans le cockpit. Maîtriser les aptitudes et les commandes pour devenir un as de l’univers Star Wars ne sera pas facile. Les joueurs voulant tester leurs capacités et vivre pleinement leur rêve de pilote pourront régler la difficulté dans le jeu et prendre le contrôle total de leur vaisseau avec la compatibilité HOTAS sur PC, PlayStation®4 et Xbox One.

« En tant que fan de longue date de Star Wars, donner vie à une expérience de combat spatial en restant fidèle à la franchise a été une expérience incroyable », a déclaré Ian Frazier, Directeur créatif de Motive Studios. « Tout commence dans le cockpit, au cœur de l’action. Nous avons travaillé en collaboration avec Lucasfilm pour mettre en valeur la perspective du pilote et reproduire l’esthétique des films. Nous voulions créer uneexpérience de jeu Star Wars authentique qui place les fans dans le siège du pilote. Nous sommes ravis d’offrir une telle expérience aux joueurs du monde entier qui peuvent désormais se donner rendez-vous pour des batailles dans toute la galaxie. »

En démarrant leur aventure Star Wars : Squadrons, ils développeront leurs capacités de pilotage dans une histoire solo fascinante, aux côtés de pilotes audacieux et de commandants rivaux volant pour la liberté avec la Nouvelle République ou défendant la vision de l’ordre de l’Empire Galactique. Au cœur de l’histoire se trouve le projet Starhawk, un projet de vaisseau vital pour la Nouvelle République que l’Empire cherche à éliminer. Au cours des différentes missions d’une campagne complète, les joueurs seront sous les ordres de deux leaders : Lindon Javes, commandant de l’escadron Vanguard de la Nouvelle République, et Terisa Kerill, commandante de l’Escadron Titan de l’Empire Galactique, dont la rivalité tenace alimentera les nombreux combats du scénario.

Star Wars : Squadrons propose des combats multijoueur en 5c5 dans deux modes clés : Combat aérien et Batailles de flotte. Dans Combat aérien, les joueurs coopèreront avec leur escadron pour exécuter les meilleures tactiques et détruire autant d’adversaires que possible. Dans les Batailles de flotte, ils rejoindront leur escadron dans des batailles stratégiques à grande échelle pour éliminer les vaisseaux principaux adverses. Squadrons permettra également aux joueurs d’apporter leur propre touche de personnalité à leurs chasseurs grâce à des options de personnalisation à remporter uniquement en jouant.

« Nous voulons toujours offrir de nouvelles histoires et expériences Star Wars à nos fans », a déclaré Douglas Reilly, Vice-président de Lucasfilm Games. « Star Wars: Squadrons place les joueurs au sommet de l’une des périodes les plus incertaines entre la Nouvelle République et l’Empire Galactique, où le pouvoir peut basculer des deux côtés et où le sort de la galaxie reste flou. Nous sommes impatients de voir les joueurs réaliser leur rêve de pilote Star Wars et de vivre ce scénario inédit. »

En gagnant leurs galons et en progressant dans le jeu, ils pourront récupérer des composants incluant des armes principales, secondaires, des contremesures, des coques, ainsi que des boucliers et des moteurs pour optimiser la performance de leurs chasseurs (jusqu’à trois composants passifs et quatre composants actifs à appliquer). Star Wars :Squadrons intègre huit chasseurs légendaires de la Nouvelle République et de l’Empire issus de quatre classes différentes : les chasseurs de combat, les bombardiers, les intercepteurs et les vaisseaux d’assistance. Ils possèdent un système de gestion de la puissance pour répartir cette dernière dans certains sous-systèmes particuliers, y compris les moteurs, les lasers ou les boucliers.

Après la sortie, les joueurs profiteront d’expériences en ligne supplémentaires, comme des défis quotidiens, pour remporter de la Gloire (une des devises du jeu remportée uniquement en jouant) et débloquer des objets cosmétiques pour les chasseurs et les pilotes. Les Opérations, des cycles de 8 semaines rapporteront en revanche leur propre ensemble de récompenses cosmétiques à gagner via de nouveaux défis. Ils remporteront également de l’expérience en jouant et en progressant, et débloqueront des points de Réquisition à utiliser pour déverrouiller des composants de vaisseau pour modifier leur style de jeu.

Enfin, la bande originale officielle de Star Wars: Squadrons signée Walt Disney Records est disponible auprès des fournisseurs de services numériques comme Spotify, Amazon Music, Apple Music et bien plus encore. Composée par le talentueux Gordy Haab et enregistrée avec un orchestre de renommée mondiale, la bande originale comprend 26 morceaux dans un style rétro et stylisé rappelant les films légendaires ayant lancé la franchise Star Wars il y a plusieurs décennies.

Star Wars : Squadrons est disponible en version numérique ou en magasin pour 39,99 € sur Xbox One, PlayStation®4 et PC via l’application EA Desktop, Steam et l’Epic Games Store. Le jeu est compatible réalité virtuelle (VR) sur PlayStation4 et PC.